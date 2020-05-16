



Samsung'un kullanıcı arayüzü stok Android'den birkaç şekilde farklılaşıyor. Samsung, bloatware uygulamalarını devre dışı bırakmak için alternatif bir yöntem sunar. Ancak söyleyelim her uygulama kaldırılamıyor. Yine de devre dışı bırakmak çok farklı değildir.

Samsung Uygulamalarını Kaldırmak

App Drawer'ı açarak başlayın.

Ardından, uygulamayı devre dışı bırakmanıza veya mümkünse kaldırmanıza olanak tanıyacak seçenek menüsünü getirmek için herhangi bir uygulamaya uzunca basın.

Devre dışı bırakılan bir uygulama artık arka planda çalışmayacak ve kaynaklarda gereksiz meşguliyet yaratacak hiçbir güncelleme almayacaktır.

Samsung'da Önceden Yüklenmiş Uygulamalar Nasıl Silinir?

Bir uygulamayı gerçekten silmek istediğinizde durum sinir bozucu olabilir, zira sistem yalnızca devre dışı bırakmanıza izin verir. Ancak root da bir seçenek.

Garantinizi geçersiz kılmaktan veya Samsung Pay gibi belirli hassas uygulamalardan veya bazı çevrimiçi bankacılık uygulamalarından vazgeçmek şartıyla Samsung cihazınız rootlayabilirsiniz. Sonra herhangi bir uygulamayı tamamen kaldırabilirsiniz. System app remover (ROOT) uygulaması bunu yapmanıza yardımcı olur. Bununla birlikte root yapmak, herhangi bir sayıda başka uygulamanın düzgün çalışmasını durdurabilir.





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