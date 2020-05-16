



Android, çeşitli yazılım bileşenleri ve uygulamaları ile gelir. Bir alternatif kullanmayı seçerseniz, bu uygulamalardan bazıları gereksiz hale gelir. Sonuç, bir süre sonra sistemde yer kaplayan gereksiz uygulamalardır. Alternatifini bulduktan sonra güvenle devre dışı bırakılabileceğiniz standart Google uygulamaları var:

Telefonda Google Uygulamalarını Kaldırmak

Uygulamalar ve app ID

APP İsmi APP ID Tarayıcı com.android.browser İndirmeler com.android.providers.downloads.ui E-posta com.android.email Galeri com.android.gallery3d Kamera com.android.camera2 SMS/MMS com.android.mms Ses Kaydedici com.android.soundrecorder Telefon com.android.voicedialer Video Düzenleme com.android.videoeditor

Android Uygulamalarını Devre Dışı Bırakırsam Ne Olur?

Devre dışı bırakıldığında, uygulamalar uygulama çekmecenizden kaybolur, güncellemeleri almayı durdurur ve artık arka planda sessizce çalışmaz. Ayrıca, devre dışı bırakılan uygulamaya bağlı tüm uygulamalar çalışmayı durduracaktır. Örneğin, Google Play Hizmetlerini devre dışı bırakırsanız, birkaç sistem uygulaması kapanır ve büyük olasılıkla, Google ile doğrudan ilgili olmayan birkaç uygulama düzensiz davranmaya başlar.

Adımlar

Tek tek uygulamaları Play Store üzerinden kaldırmak zaman alıcıdır, bu nedenle uygulamaları bir kerede kaldırmak daha pratiktir. Rehberimizde, ücretsiz uygulama Cx File Explorer'ı kullanarak aynı anda birden çok uygulamanın nasıl silinebileceğini özetledik.

İlk adım, Google Play Store'dan Cx File Explorer'ı indirmektir.





Uygulamayı açın. Uygulamayı ilk kez açıyorsanız, uygulamaya cihazınızdaki fotoğraflar, medya ve dosyalar gibi bazı izinler vermeniz gerekir.

Menünün altındaki uygulamaları seçin.

Artık kaldırmak istediğiniz uygulamaları sağ taraftan işaretleyebilirsiniz.

Kaldırmak istediğiniz uygulamaları seçin ve ekranın altındaki kaldır öğesine dokunun.

Güvenlik için, Tamam'a basarak her uygulamayı doğrulamanız gerekir. Bunun avantajı, tüm işlemi iptal etmek zorunda kalmadan yanlışlıkla seçtiğiniz bir uygulamayı silmemeyi seçebilmenizdir.

Bu yazıda istenmeyen uygulamaları silmenin, durdurmanın ve gizlemenin en iyi yollarını gösterdik.

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