En İyi Telegram İpuçları ve Püf Noktaları





Özel bildirimler ve LED renkleri

İletişim bilgileri'ne, Bildirimler'e ve ardından Özelleştir'e dokunursanız özel bildirimler ayarlanabilir. Bildirimleri, titreşim düzenlerini, sesi, önceliği ve LED rengini değiştirme seçenekleri burada sunulur.

Tek tek kişiler için bildirimleri kapatma

Bildirimlerden bahsetmişken, Telegram'da çok fazla mesaj gönderen bir kişiyi hiç (geçici olarak) susturmak istediniz mi? Tıpkı özel bir bildirim ayarlamak gibi, Kişinizi seçin, Bilgi'ye dokunun, ardından Bildirimler'e gidin ve Devre Dışı Bırak'a dokunun.

Telegram'da telefon numaranızı değiştirmek

Telefon numaranızı istediğinizde değiştirebilirsiniz. Eski telefon numaranızla Telegram'a kayıtlı olsanız bile, eski numaranızı yenisiyle kolayca değiştirebilirsiniz. Sadece Ayarlar'a gidin ve Telefon numarası'na dokunun.

Galeriden Telegram medyalarını gizlemek

Telegram'da sizinle paylaşılan fotoğrafları ve videoları fotoğraf galerinizde görmek istemiyor musunuz? Sadece Ayarlar'a gidin ve Galeriye kaydet seçeneğini değiştirin.

Telegram'da "Son görülme" yi gizlemek

Telegram'daki "Son görülme" ayarlarını özelleştirebilirsiniz. "Son görülme" zamanınızı kimlerin görebildiğini ve göremediğini değiştirebilir ve hatta kurallarınıza istisnalar ekleyebilirsiniz. Telegram'da "Son görülme" özelliğini devre dışı bırakmak veya özelleştirmek için Ayarlar> Gizlilik ve Güvenlik> Son görülme'ye gidin.

Resimler ve gizli sohbetleri bir zaman sonra otomatik silmek

Snapchat'a benzer şekilde, Telegram ayrıca sohbetlerinizin veya resimlerinizin kendi kendini silebildiği bir özelliğe sahiptir. Telegram bu özellik üzerinde biraz yenilik yapmaya karar verdi ve mesajlarınızda kendini imha eden zamanlayıcıyı eklemenize izin veriyor. Bu özellik şu anda yalnızca gizli sohbetlerde kullanılabilir, ancak etkinleştirilmesi kolaydır. Sağ üst köşedeki 3 düğmeye basın ve Otomatik imha zamanlayıcısını ayarla'yı seçin. 1 saniye ile 1 hafta arasında bir seçeneğiniz olacaktır.





Sohbetlerinizi kilitleyin

İnsanların Telegram'ı bu kadar çok sevmesinin nedenlerinden biri, çoklu yerleşik güvenlik özelliklerinden kaynaklanıyor. Bunlardan biri sohbetlerinizi kilitlemenizi sağlar, böylece birisi telefonunuza erişirse sohbetlerinizi okuyamaz. Bir şifre belirlemek için Ayarlar -> Gizlilik ve Güvenlik -> Şifre kodu kilidine gidin ve 4 haneli kodunuzu girin. Sohbetlerinizin kilidini parmak izinizle açmayı bile seçebilirsiniz. Şimdi bir şifre ayarladığınıza göre, sohbetlerinizin sağ üst köşesindeki kilide dokunabilir ve sohbeti kilitleyebilirsiniz.

İletileri daha sonra kullanmak üzere kaydetmek

Söz konusu mesajı seçin ve İlet> Kayıtlı Mesajlar'a dokunun. Resimler ve videolar gibi dosyalar içeren mesajlar bile gönderebilirsiniz. Kaydedilen mesajlar, kolaylık olması açısından orijinal gönderenin adıyla işaretlenir ve tekrar kontrol etmeniz veya paylaşmanız gerektiğinde hazır hale gelir.

Birden çok hesap kullanmak

Telegram'daki tek bir kullanıcının birden fazla hesabı olabilir. Örneğin, iş ve kişisel yaşam için ayrı hesaplara sahip olmak istiyorsanız harika. Yeni bir hesap eklemek için adınızın yanındaki aşağı oka dokunun, ardından Hesap Ekle seçeneği göreceksiniz.

Ardından, bir sonraki hesabınız için yeni numarayı girin ve ekrandaki talimatları izleyin. Yeni hesap oluşturulduktan sonra, aşağı oka basarak ve yeni seçeneklerden hesabı seçerek hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

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