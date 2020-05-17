SuperSU Nedir ve Nasıl Kurulur?





SuperSU, bir Android cihazdaki root ayarlarını kontrol etmek için en kullanışlı araçlardan biridir. Basitçe söylemek gerekirse, root'lu bir Android cihazda süper kullanıcı erişiminin gelişmiş yönetimine izin veren bir uygulamadır. SuperSU popüler olabilir, ancak diğer tüm root araçları gibi, kendi avantajları ve dezavantajları var. Bunlar aşağıdakileri içerir:

SuperSU Root Kullanmanın Artıları

SuperSu'nun kullanımı oldukça kolaydır ve tek bir tıklamayla root ayarlarına kullanıcı erişimi sağlar.

SuperSU root zip dosyasını indirmek ücretsizdir.

SuperSU flaş işlemi tek bir tıklama ile yapılabilir.

SuperSU Root Kullanmanın Eksileri

SuperSU'yu kullanmak için TWRP'yi yüklemelisiniz.

SuperSU'yu kullanmak için root ayarlarında nasıl gezinileceği hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

SuperSU'nun Benzersiz Özellikleri

Superuser erişim istemi / erişim günlüğü / erişim bildirimleri

Uygulama başına bildirim yapılandırması

Kalıcı root kaldırma

Geçici root kaldırma

Android düzgün bir şekilde önyüklenmediğinde çalışır

Her zaman hayalet modunda çalışır

Android'i Root'lamak için SuperSU Root Nasıl Kullanılır?

SuperSU'yu kullanmak için öncelikle cihazınıza TWRP recovery yüklemeniz gerekir. Cihazınız için doğru olanı indirmek için TWRP yazımızı okuyun.

TWRP recovery cihazınıza yüklendikten sonra, SuperSU'yu Flash'lemeye ve root erişimi elde etmeye hazırsınız. Ayrıntıları öğrenmek için aşağıdaki basit adımlara bakın:

Adım 1: Telefonunuzda veya bilgisayar tarayıcınızda SuperSU Root sitesine gidin ve SuperSU zip dosyasını indirin. Bilgisayarınıza indirirseniz, cihazınıza aktarmanız gerekir.

Adım 2: Cihazı TWRP kurtarma ortamına alın. Bunu yapmak için cihazınızdaki belirli düğmeleri basılı tutmanız gerekir. Basılı tutmanız gereken bu düğmeler bir cihazdan diğerine değişir. Kendi cihazınız için Google'da "TWRP (Cihaz Modeli adı)" ifadesini arayarak uygun düğme kombinasyonunu bulun. TWRP kurtarma ekranında, işlemi başlatmak için "Yükle" düğmesine dokunun.

Adım 3: İndirdiğiniz SuperSU zip dosyasını yükleme seçeneğini görmelisiniz. Seçin ve ardından flaşlamayı onaylamak için kaydırın.





Adım 4: SuperSU zip dosyasını TWRP recovery modunda yükleme süresi cihaza bağlıdır, bu yüzden lütfen sabırlı olun. SuperSU yüklendiğinde “Önbelleği sil / Dalvik” e dokunun ve işleminize devam etmek için “Sistemi Yeniden Başlat” ı seçin (Wipe cache/dalvik).

Bu komut işlemi tamamlar ve artık cihazınızda SuperSU uygulamasını göreceksiniz. Root erişimi gerektiren bir uygulama yükleyerek root işleminin başarısını test edebilirsiniz. Buna iyi bir örnek "Greenify" veya "Titanium Backup" tır.

Bu uygulamalardan birini kullanmaya çalışırken Superuser erişimi isteyen bir açılır pencere görünür. "İzin Ver" e dokunun ve "Başarılı" mesajı gördüğünüzde cihaz başarıyla root'lanmış demektir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum