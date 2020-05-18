Android Sürümlerindeki Sürprizler (Easter Egg'ler)





Bugün her Android sürümü içerisinde gizli bir animasyon, mesaj ya da içerik ile gelmektedir. Listemizdeki diğer tüm sürpriz yumurtaları görüntülemek için cihazınızın Ayarları'na gidin, Telefon hakkında'yı seçin ve easter egg görünene kadar Android sürümüne dokunun.

Android 10 Easter Egg

Google, Android 10 ile klasik easter egg alışkanlığını sürdürdü. Yeni sürümde Android 10 kelimesini gösteren ve önemsiz gibi görünen bir ekran sunuluyor. Ancak ekran etkileşimli: sayıları ve Android kelimesini ekrandaki herhangi bir noktaya taşıyabilirsiniz.

Android 9.0 Pie Easter Egg

Bu versiyonda Google ilginç bir detay gizlemiş. Android Pie logosunu hipnotik renklerle göstermenin yanı sıra, eğlenceli bir Microsoft Paint tarzı çizim programı da bulmak mümkün. Erişmek için "P" düğmesini birkaç kez basılı tutmanız yeterli!

Android 8.0 Oreo Easter Egg

Yeni sürümde yüzen siyah bir ahtapot ile mavi bir arka plan var. Ahtapotun yumurta şeklinde kafası bulunuyor, isterseniz ahtapotu etrafa sürükleyebilirsiniz ve sekiz bacağı (Android 8.0) birden hareketi takip edecektir. Bu en ilgi çekici küçük özellik olmasa da, güzel bir ek.

Android 7.0 Nougat Easter Egg

Ayarlar menüsüne gidin

Telefon hakkında öğesine ilerleyin

Ekranda N görünene kadar Android sürümüne dokunun.

Kedi emojisi doğrudan N'nin altında görünmelidir

Kedinin kafası belirdiğinde, Nougat'ın sürpriz yumurtasını başarıyla etkinleştirdiğiniz anlamına gelir. Henüz bitirmediniz, çünkü tamamlamanız gereken birkaç adım daha var:

Hızlı ayarlar menünüzü açın (ekranınızın üst tarafından iki kez aşağı sürükleyin)

Düzenle üzerine dokunun

Yeni boş tabak / empty dish simgesini bildirim çubuğunuza sürükleyin.

Artık kedileri kendinize çekebileceksiniz. Bunu yapmak için boş tabak üzerine dokunun ve bekleyin. Bir kedi yemeğe geldiğinde size bildirilir. Kediye bir isim bile verebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kediler bir süre sonra kaybolacaktır.

Android 6.0 Marshmallow Easter Egg

Android 6.0 Marshmallow Flappy Bird esinli mini oyun sunuyor, marshmallow'ları almak için lolipoplar arasında gezinmelisiniz. Hala sinir bozucu zor bir oyun; Marshmallow görüntüleninceye kadar cihazınızın yazılım sürümüne dokunup uzunca basın.

Android 5.0 Lollipop Easter Egg

Android 5.0 Lollipop easter egg'i için Google, Flappy Bird'den ilham aldı. Yazılım sürümüne dokunmak, Lollipop engelleri arasında yönlendirmeniz gereken uçan bir Bugdroid üretecektir. Flappy Bird'e çok benzeyen sinir bozucu bir oyun.

Android 4.4 KitKat Easter Egg

Android 4.4 KitKat'ın paskalya yumurtası, Android'in tüm geçmiş sürümlerine gönderme yapıyor. Ayarlar> Telefon hakkında'ya gidin ve Android sürümüne birkaç kez dokunun. KitKat logosunu göstermek için dokunup basılı tutabileceğiniz bir dönen K harfi görünecektir. Dokunun ve basılı tutun, eski Android sürümlerinin logolarını içeren renkli bir tahta ortaya çıkacaktır.





Android 4.1 Jelly Bean Easter Egg

Android 4.1 Jelly Bean çalıştıran cihazlar, büyük gülümseyen kırmızı jöle fasulyesi ile karşılaşacak. Ekranınızı daha fazla fasulye ile doldurmak için dev jelly bean'a uzunca basın. Herhangi bir yöne atmak için bunları kaydırın.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich Easter egg

Nyan Cat'i hatırlıyor musun? Gökkuşağındaki uzaya giden pikselli kedi? Google, Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile internetin en sevdiği kediye sevgilerini sundu.

Android sürüm numarasına birkaç kez dokunduktan sonra, pikselli bir Bugdroid görünecektir. Buna dokunup basılı tuttuğunuzda, uzaya çekim yapan 8 bit Nyandroidler içeren ve Nyan Cat'ten ilham alan bir animasyon başlayacak. Gayet güzel.

Android 3.0 Honeycomb Easter egg

Android 3.0 Honeycomb'un sürpriz yumurtası Gingerbread'inkinden çok daha az korkutucu ama yine de garip. Etkinleştirmek için cihazınızın Ayarları'na gidin, Telefon hakkında'yı seçin ve Paskalya yumurtası görünene kadar Android sürümüne dokunun. Göreceğiniz şey bir neon arısıdır. Arının iğnesinin altında 'REZZZZZ' kelimesini barındıran kare bir kutu belirecektir.

Arının ait olduğu – öyle göründüğü – evren Tron evrenidir ve “Rezzing” bir kişinin ya da nesnenin kendi oyun ızgarasında meydana getirilmesidir. Google'ın neden Tron'a yöneldiğini bilmiyoruz.

Android 2.3 Gingerbread Easter egg

Android 2.3 Gingerbread'de bulunan sürpriz yumurta korkutucu. Şeytani, papyon takan, sarı gözlü zencefilli kurabiye adamlar var. Bu ilk sürpriz yumurta sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda Google'ın sonraki girişimlerinden çarpıcı şekilde farklı.

Bunu ve listemizdeki diğer tüm Paskalya yumurtalarını görüntülemek için cihazınızın Ayarları'na gidin, Telefon hakkında'yı seçin ve Paskalya yumurtası görünene kadar Android sürümüne dokunun.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum