



İşletmeniz veya kişisel kullanımınız için büyük ölçüde Google hizmetlerine bağlıysanız, yeni Huawei ve Honor akıllı telefonlar size zorluklar getirecektir. Bununla birlikte, Gmail, Google Haritalar, Hangouts Meet, Google Takvim ve Co'yu hala kullanmaya devam edebilir veya değiştirebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı burada açıkladık.

Google Uygulamaları Olmayan Huawei Telefon Kullanmak

Web sürümlerini kullanabileceğiniz örnek uygulamalar:

Basecamp 3

Bring!

eBay

Google Hangouts

Google Hangouts Meet

Huawei'de mümkün olduğunda Google uygulamalarının web versiyonlarını kullanabilirsiniz. Ancak bazı sayfalar size uygulamalarını yüklemelerini söyler. Bu siteleri sürekli olarak masaüstünde modunda açarak bu sorunu aşabilirsiniz.

Google uygulamaları olmadan gelen Huawei'de, tarayıcıyı çalıştırın ve örneğin https://hangouts.google.com gibi bir URL'yi girdikten sonra masaüstü modunda açmasını söyleyin (Sağ üstteki üç noktalı butonu ve Masaüstünde Aç'ı seçin). Hizmet çalışmaya başlar. Hangouts Meet hem mobil hem masaüstü olarak mükemmel çalışır.

Tarayıcıda seçenekler simgesine dokunarak ve ana ekrana kaydet diyerek web sayfalarını birer uygulama haline getirebilirsiniz.



Bilinen Uygulamalara Alternatifler

Google Assistant ➣ Alexa (Amazon Store), AntennaPod (F-Droid)

Google Calendar ➣ Business Calendar 2 (AppGallery)

Google Maps ➣ Maps.me (AppGallery)

Gmail ➣ E-mail

Bildirim Sistemi Çalışmayabilir

Google hizmetleri olmayan bir Android'de en büyük sorunlardan biri bildirimlerdir. Google'ın Firebase'i veya dengi olmadan her uygulama durmadan merkez sunucuya bağlanarak bildirim kontrolü yapar ve bu da çok enerji tükettiğinden Huawei işlevi kapattı. Şimdilik, örneğin Telegram gibi uygulamalarda alınan mesajlarda cihaz yalnızca titrer ve başka uygulamalarda hiç bildirim uyarısı gelmeyebilir.

Temassız Ödeme Sıkıntılı

Huawei buna bir alternatif geliştirmedikçe Huawei cihazlarda temassız ödeme şu an için sıkıntılı. Google Pay hem uluslararası bankalar hem de PayPal entegrasyonu sayesinde önemli bir avantaja sahip.

Sonuç

Google uygulamaları olmadan bir Android telefon kullanmak mümkün ancak bildirim sıkıntısı ve de gelişmiş navigasyon hizmeti tarafındaki eksikleri kapatmak kolay olmayacak. Bu ikisini aştığınızda ise Google'a gerçekten ihtiyacınız kalmıyor. Tıpkı YouTube'u web tarayıcıdan görüntülemek gibi.

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