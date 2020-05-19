



Call of Duty Mobile ve PubG Mobile karşılaştırması ile karşınızdayız. Hangisi daha iyi bir Battle Royale oyunudur? Bulalım.

Grafik ve Estetik

CoD: mobile akıllı telefonlarda en iyi görünen oyunlardan biri. Özellikle karakter modellerine bakıldığında bir mobil oyunda nasıl böyle iyi grafikler elde edebildiğinizi merak ediyorsunuz. Dokular yumuşak ve kenarlar detaylı. Animasyona geçtiğinizde ise aynı detay seviyesi devam ediyor. Çevre oldukça gerçekçi: Ağaçlar, çimenler, dağlar, sürükleyici bir ortam yaratmak için mükemmel bir şekilde bir araya getirilmiş.

PubG mobile'da kötü sayılmaz. Oyun iyi görünüyor ancak CoD mobile kadar değil. Çevre seviyesi düşük ve animasyonlar ise yeterli seviyede.

Genel Oynanış

PubG daha katı, ciddi ve eski moda bir oynanışa sahipken, CoD daha arcade bir yaklaşımı benimsiyor. Bu oyunlar birçok yönden son derece benzerler, ancak çok farklı hissettiren bazı farklılıklar var. CoD oynanış tarafında daha sürükleyici ve PubG ise daha ağırbaşlı.





Kamera ve kontrol tarafında PubG'de CoD'daki otomatik ateş olmaması bazı durumlarda uzaktaki bir hedefe daha iyi nişan almanızı sağlıyor.

tarafında PubG'de CoD'daki otomatik ateş olmaması bazı durumlarda uzaktaki bir hedefe daha iyi nişan almanızı sağlıyor. Harita tarafında PubG daha büyük olduğundan bir oyuncu görene kadar 10 dakika geçebiliyor ve oyunun sonu genellikle 25 ila 30 dakikada geliyor.

tarafında PubG daha büyük olduğundan bir oyuncu görene kadar 10 dakika geçebiliyor ve oyunun sonu genellikle 25 ila 30 dakikada geliyor. Silah ve özelleştirme tarafında CoD size daha hızlı ve kolay bir şekilde silah sunuyor. PubG'de bunun için biraz mücadele etmeniz gerek.

Sınıf çeşitliliğinde CoD 6 sınıfla gelirken PubG sınıf sunmadığından iki oyun arasındaki en önemli farklardan biri bu. Her sınıf farklı oynanışa sahip.

CoD 6 sınıfla gelirken PubG sınıf sunmadığından iki oyun arasındaki en önemli farklardan biri bu. Her sınıf farklı oynanışa sahip. Araçlar iki oyunda çeşitli ancak CoD bir adım önde. CoD'da helikopter ve de üzerinde makineli olan bir buggy araç var.

iki oyunda çeşitli ancak CoD bir adım önde. CoD'da helikopter ve de üzerinde makineli olan bir buggy araç var. Özelleştirmeler kısmında PubG kıyafetlere fazlasıyla önem veriyor. CoD ise silah özelleştirmelerine odaklanıyor. Her iki oyunda bu yönden çeşitli.

Sonuç

PubG daha fazla sayıda kıyafete ve daha büyük bir haritaya sahip. Eğer bu ikisi sizin için çok önemliyse PubG daha iyi bir battle royale demektir.

Ancak ortalama bir oyuncu için CoD: Mobile daha iyi grafikler ve özelliklerle daha rafine ve eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. Eğer iyi bir battle royale oyununa saatler harcamak istiyorsanız seçiminiz bu olmalı.

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