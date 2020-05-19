



Evden uzaktayken evinizin güvenliği konusunda endişelenmeniz doğaldır. Sevgili evinize göz kulak istediğinizde iPhone veya iPad'inizdeki HomeKit aksesuarlarınızdan bildirim almayı seçebilirsiniz.

HomeKit Aksesuarlarından Bildirim Almak (iPhone, iPad)

Kilitler ve sensörler gibi belirli HomeKit aksesuarları için bildirimler ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir aksesuar bir şey algıladığında uyarı alırsınız. Örneğin, bir kapı sensörünü kullanıyorsanız, kapı açıldığında bir uyarı alırsınız.

Aşağıda bazı açılara değinilmiştir:

Not: Bazı aksesuarların bildirimleri desteklemeyebileceğini unutmayın.

iPhone veya iPad'inizde Ev uygulamasını başlatın.

Ardından, bildirim almak istediğiniz aksesuara gidin.

Ardından, aksesuar simgesine uzun dokunmanız gerekir.

Şimdi Ayrıntılar'a ve ardından “Durum ve Bildirimler” e dokunmanız gerekiyor.

Ardından, Bildirimlere İzin Ver'i açın ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin. Zaman: Aksesuarınız için uyarı almak istediğiniz zamanı ayarlama seçeneğiniz vardır. Kişiler: Siz veya birileri evinize girdiğinde veya evinizden çıktığında aksesuar bu konuda uyarıda bulunur.

Bu özelliği kullanmak için, bir ana hub kurduğunuzdan emin olun. Bunu yapmak için Ayarlar> Ev > “Bu cihazı Ana Hub olarak kullan” seçeneğini açın.

Evinizi kontrol etmek istediğiniz herkeste "Konumumu Paylaş" özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ayrıca, Ayarlar> [adınız]> iCloud> Konumumu Paylaş'da seçili bir birincil cihaza sahip olmaları gerekir.

Orada, seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz,

Sonunda, ekranın sol üst köşesindeki geri düğmesine ve ardından onaylamak için Bitti düğmesine dokunun.





Artık evdeyken aksesuarlarınızdan uyarılar alacaksınız.

Evde olmadığınızda bile bildirimi almak istiyorsanız, bir Ana hub ayarlamanız gerekir.

iPad'i, iPhone'u Ana Hub Olarak Ayarlama

iPad'inizdeki/iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasını başlatın ve adınıza dokunun.

Ardından, iCloud'a dokunun.

Anahtar Zinciri'ne dokunun ve sonra Anahtar Zinciri'ni açın.

Ardından, Ayarlar'a geri dönün.

Ev'e dokunun ve ardından iPad'i Ana Hub olarak kullan seçeneğini açın.

iOS aygıtınızdaki Ana Sayfa uygulamasına giderek ana hub'ınızın durumunu kolayca kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

iPhone veya iPad'inizde Ev uygulamasını başlatın.

Ardından, ekranın sol üst köşesindeki küçük oka dokunun.

Son olarak, ana hub'ınızın bağlı olup olmadığını kontrol etmek için Ana Hub'ların altına bakın.

Birden fazla ana hub kurmanız durumunda, birincil ana hub bağlı olarak görüntülenir. Diğer ana hub'lar bekleme modunda olacak ve yalnızca birincil bağlantı kesildiğinde devreye girecektir.

Hepsi bu kadar!

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