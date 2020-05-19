



HomePod'unuz aniden yanıt vermeyi durduruyorsa ve tekrar çalışmıyor gibi görünüyorsa ne yaparsınız? Yanıt vermeyen HomePod'u düzeltmek ve tekrar çalışmasını sağlamak için izleyebileceğiniz birkaç çözüm adımları var.

HomePod Donuyor, Nasıl Düzeltilir?

Bu sorunun ana nedenlerinden biri sorunlu Wi-Fi olabilir. Bununla birlikte, HomePod'unuzun yanıt vermesini engelleyebilecek başka olası nedenler de var. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Hızlı çözümler:

HomePod'u fişten çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar takın.

Hoparlörün üstüne dokunun ve çalıştırın.

Hoparlörle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda, iOS cihazınızdaki Ev uygulamasında sorunla ilgili ayrıntıların bulunduğu bir uyarı alırsınız. Sorun hakkında daha fazla bilgi almak için iPhone veya iPad'inizdeki Ev uygulamasını açın ve Odalar sekmesine dokunun. Ardından, HomePod simgesine uzun dokunun.

WiFi bağlantınızı kontrol edin

Homepod'unuzun istikrarlı bir WiFi bağlantısına sahip olduğundan emin olmanız gerekir. HomePod'u yeni bir konuma taşıdıysanız veya WiFi ağınızın şifresini değiştirdiyseniz, dijital hoparlör WiFi'ye bağlanmada bir sorun olduğunu bildirir.

iPhone veya iPad'inizi Wi-Fi ağına bağladıktan sonra, cihazınızın ana ekranına gidin ve akıllı hoparlöre yaklaştırın.

Şimdi hoparlörün yanıt vermeye başlayıp başlamadığını öğrenmek için Siri'ye bir soru sormayı deneyin.

Hey Siri'yi Açıp, Kapatın

Wi-Fi ağını kontrol ettiyseniz ancak Siri hala Hey Siri'ye yanıt vermiyorsa, iPhone veya iPad'inizdeki Ev uygulamasından Siri'yi kapatıp açmayı denemelisiniz.





iPhone veya iPad'inizde Ev uygulamasını açın.

Ev veya Odalar sekmesinde, HomePod'a uzun dokunmanız gerekir.

Ardından, Ayrıntılar'a dokunun.

Şimdi, “Hey Siri” yi dinle seçeneğinin yanındaki düğmeyi kapatmanız gerekir.

Ardından, iPhone'unuzu veya iPad'inizi yeniden başlatın ve ardından Ana Sayfa uygulamasını tekrar başlatın ve ardından “Hey Siri” için Dinle düğmesini açın.

Şimdi sorunun giderilip giderilmediğini ve HomePod'un düzgün çalışmaya başlayıp başlamadığını kontrol edin.

HomePod'unuzu Sıfırlayın

Sorunu çözmenize yardımcı olması için HomePod'u sıfırlamayı denemelisiniz. Akıllı hoparlörün sıfırlanması çözüm sunacaktır.

Hoparlörünüzün İşletim Sistemini Güncelleyin

Hoparlörünüzü hala düzeltemediyseniz HomePod'unuzu en son sürüme güncelleme zamanı gelmiş demektir. Yazılımın güncellenmesinin çeşitli sorunlara uygun bir çözüm olduğu bilinmektedir.

Apple Destek ile İletişime Geçin

Sorunu hala çözemediyseniz yardım için Apple Destek ile iletişime geçmeyi denemelisiniz. Sorun bir donanım sorunu olabilir.

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