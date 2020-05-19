



Ana hub'tan tam olarak yararlanarak, güvendiğiniz cihazlara erişim verebilir ve işleri daha verimli ve daha hızlı yapmak için aksesuarlarınızı birbirlerine otomatik bağlanabilir hale getirebilirsiniz.

HomePod, iPad ve Apple TV'yi Ana Hub Olarak Ayarlamak

Aşağıda bazı açılara değinilmiştir:

Bir ana hub kurmak için gereksinimler aşağıdadır.

Ana hub'ı yalnızca HomePod, iPad ve Apple TV (4. nesil) veya Apple TV 4K'ya kurabilirsiniz. Aygıtlardan herhangi birine sahipseniz, sırasıyla TVOS ve iOS'un en son sürümünü çalıştırdığından emin olun.

HomeKit aksesuarlarınızı uzaktan kontrol etmek için yalnızca HomePod, iPad, Apple TV (3. nesil), Apple TV (4. nesil) ve Apple TV 4K'yı kullanabilirsiniz.

Ana hub olarak kullandığınız cihazın her zaman evinizde olduğundan ve ev Wi-Fi ağınıza bağlı olduğundan emin olun.

Kullanıcı izinlerini değiştirmek, otomasyon oluşturmak veya HomeKit özellikli kameraları uzaktan görüntülemek için bir HomePod, iPad, Apple TV (4. nesil) veya Apple TV 4K'ya sahip olmanız gerekir.

HomePod'u Ana Hub Olarak Ayarlama

HomePod'unuzu iOS cihazınızı kullanarak kurduğunuzda, Siri tabanlı hoparlör otomatik olarak bir ana hub olarak ayarlanır.

Akıllı hoparlörü ayarlamak için kullandığınız iPhone veya iPad'in iCloud'da oturum açtığından emin olun. Ayrıca, Home uygulamasında HomeKit aksesuarlarınızı etkinleştirmek için kullandığınız Apple ID'yi kullandığınızdan emin olun.

Apple TV'yi Ana Hub Olarak Ayarlama

Aşama 1. Her şeyden önce, Apple ID ve iCloud Anahtar Zinciri için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdiğinizden emin olmanız gerekir. (Bunu yapmak için iPhone veya iPad'inizdeki Ayarlar'a gidin -> Adınız -> iCloud -> Anahtar Zinciri -> iCloud Anahtar Zinciri.)

Adım 2. Apple TV'nizde Ayarlar uygulamasını başlatın ve ardından Hesaplar'ı tıklayın. Şimdi, iCloud'da iPhone veya iPad'inizde kullandığınız Apple ID ile oturum açtığınızdan emin olun.

Aşama 3. iCloud'a giriş yaptıktan sonra Apple TV'niz otomatik olarak bir ana hub olarak ayarlanacaktır.

Apple TV'de Home Hub'ın Durumu Nasıl Kontrol Edilir?

Apple TV'deki ev hub'ının durumunu kontrol etmek çok kolaydır.





Aşama 1. Apple TV'nizdeki Ayarlar uygulamasını başlatın.

Adım 2. Ardından, Hesaplar'ı tıklayın.

Aşama 3. Şimdi, ev hub'ının bağlı olup olmadığını görmek için iCloud'u seçmeniz ve HomeKit'in altına bakmanız gerekir.

iPad'i Home Hub olarak kurma

iPad'inizi ana hub olarak ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Aşama 1. iPhone veya iPad'inizdeki Ayarlar uygulamasını açın.

Aşama 2. Ardından, adınıza dokunun.

Aşama 3. Şimdi iCloud'a dokunmanız gerekiyor.

Aşama 4. Ardından, Anahtar Zinciri'ne dokunun ve ardından iCloud Anahtar Zinciri'nin yanındaki düğmeyi açın.

Aşama 5. Ayarlar'a geri dönün ve Ev'e dokunun.

Aşama 6. Son olarak, Bu iPad'i Ana Hub olarak kullan'ın yanındaki düğmeyi açın.

İşte bu kadar!

Bundan sonra iPad'iniz HomeKit aksesuarları için bir ana merkez olarak işlev görecek.

iPad'de Home Hub'ın Durumu Nasıl Görüntülenir?

Aşama 1. iPad'inizde Ev uygulamasını başlatın.

Aşama 2. Ardından, ekranın sol üst köşesindeki küçük oka dokunun.

Aşama 3. Şimdi, Ana Hub'ların altına bakmanız yeterlidir.

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