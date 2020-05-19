



Çin'de piyasaya sürüldükten bir ay sonra, MUI 12 küresel sahneye çıktı ve gelecek hafta gibi erken bir sürede beta şeklinde sunulacak. Xiaomi’nin en son özel kullanıcı arayüzü, yenilenmiş görseller, geliştirilmiş karanlık mod ve farklı diğer özelliklerin yanı sıra daha iyi gizlilik kontrolleri getiriyor.

MIUI 12 Çıkış Tarihi Belli Oldu

MIUI 12 ayrıca stok Android 10 navigasyon hareketleri, yeni hızlı cevaplama özelliği, yüzen pencereler ve Miracast standardını destekleyen yeni bir evrensel yayın özelliği getiriyor. Haziran ayı sonuna kadar Mi 9, 9T, 9T Pro ve K20, K20 Pro kullanıcılarının güncellemeyi alması planlanıyor. İkinci olaraksa daha büyük bir telefon grubunun daha kısa süre sonra MUI 12 alması bekleniyor.

MUI 12 Global sürüm çıkış tarihi programı:





1. Tur (Haziran sonu)

Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro

Redmi K20, K20 Pro

2. Tur (Duyurulacak)

Redmi Note 7, Note 7S, Note 7 Pro

Redmi Note 8, Note 8T, Note 8 Pro

Redmi 8, 8A, 8A Dual

Redmi Note 9, Note 9s, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max

Redmi 7, Redmi 7A

Redmi 6, 6A, 6 Pro, Note 6 Pro

Pocophone F1, POCO X2, POCO F2 Pro

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Lite, Mi 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite

Xiaomi Mi MIX 2, Mi MIX 2S, Mi MIX 3

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi MAX 3

Redmi Y2, S2, Y3

Redmi Note 5, Note 5 Pro

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