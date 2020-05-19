



@IceUniverse tarafından elde edilen bir çift görüntü, Galaxy Note20'nin nasıl görüneceğini gösteriyor. Görüntüler bir kasa tasarımı için hazırlanmış şematikler gibi görünüyor (büyük çerçevelerin nedeni olabilir) ve ekranda ortalanmış bir delikli kamera ve arkada üçlü kamera bulunmakta.

Samsung Galaxy Note20 Tasarımı Şaşırttı

Kare köşeler Galaxy Note10 serisini andırıyor.

Bu görüntünün çok erken ve henüz resmi olarak doğrulanmamış bir görüntü olduğunu hatırlamakta yarar ve dolayısıyla asıl tasarım bundan farklı olabilir. Ancak güvenilir bir kaynaktan geliyor ve bu yüzden en azından çoğunlukla doğru olduğunu varsayıyoruz. Zira bugüne kadar bu kaynaktan çıkan bilgiler isabetli olmuştu.

Galaxy Note20+, 4.500mAh pil ve 108MP kamera ile gelecek, Galaxy Note20 ise 4.000mAh pil ve muhtemelen Galaxy S20 / S20+'da olduğu gibi 12MP ana kameraya sahip olacak. Galaxy Note20 Ultra söylentileri ise defalarca reddedildi.





Hem Note20 hem de Note20+ Ağustos ayında piyasaya çıkmış olacak. Şu an ki delikli ekranlı tasarım cihazın çentiksiz olacağı iddialarını yalanlıyor. Eğer durum buysa Note20'nin pek fazla satacağı beklenmemeli.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum