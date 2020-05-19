



Samsung telefonunuzu kişiselleştirebileceğiniz Galaxy Temalar uygulaması "Uygulama Başlatılamıyor" gibi hatalar verebilir. Bu hatanın birden fazla çözüm yolu bulunmaktadır. Biz de bu yazımızda sizlere "Samsung Galaxy Temalar Çalışmıyor" sorunu ve çözümü hakkında ipuçları vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

"Samsung Galaxy Temalar Çalışmıyor" Sorunu ve Çözümü

1- Erişilebilirlik Seçeneğini Kapatın

Samsung telefonunuzda erişilebilirlik seçenekleri telefonunuzdaki temaları karıştırabilir. Bu yüzden karşılaştığınız sorunun ilk çözüm yolu olarak erişilebilirlik seçeneğini kapatmayı deneyebilirsiniz.

Erişilebilirlik seçeneğini kapatmak için telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin ve ekranı hafifçe kaydırın. Buradaki seçeneklerden Erişilebilirlik'e tıklayın. Açılan ekranda Erişilebilirlik ayarlarını detaylı şekilde görebilirsiniz. Bu ayarlardan Görünebilirlik Geliştirmeleri'ni seçin ve "Tuş Şekillerini Göster" düğmesini devre dışı bırakın.

2- Mağaza İçeriği Yükleme Ayarını Değiştirin

Mağaza İçeriği Yükleme ayarına erişmek için telefonunda Galaxy Temalar uygulamasına girin ve uygulama ana ekranının sol üst köşesindeki üç çizgiye tıklayın. Açılan çekmecenin de sağ üst köşesindeki çark işaretine tıklayarak Galaxy Tema Ayarları'na gidin. Burada Galaxy Temalar uygulamasında tüm ayarları düzenleyebilirsiniz. Bu ekrandaki Veri Kullanımı başlığı altındaki Mağaza İçeriğini Yükle başlığına hafifçe dokunun ve Wi-Fi veya Mobil Veri seçeneğini seçili hale getirin.

3- Samsung Hesabınızda Oturumu Kapatın

Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin ve ekranı hafifçe aşağı kaydırarak Hesaplar ve Yedekleme başlığını seçin. Açılan ekrandan Hesaplar'a gidin ve burada cihazınızda kayıtlı olan tüm hesapların yer aldığı listeden Samsung hesabınızın üzerine dokunun.





Samsung hesabınıza tıkladıktan sonra Samsung hesabınızla alakalı yapabileceğiniz tüm ayarları bu ekrandan yönetebilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayarak ve Hesabı Kaldır seçeneğine dokunarak Samsung hesabı oturumunuzu kapatın.

4- Galaxy Temalar Uygulamasının Önbelleğini Temizleyin

Galaxy Temalar uygulamasının önbelleğini temizlemek yaşadığınız sorunun üstesinden gelebilir. Bunu yapabilmek için Ayarlar > Uygulamalar'a gidin. Uygulamalar ekranında telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamalar listelenecektir. Ekranı aşağı doğru kaydırın ve Galaxy Temalar uygulamasını bulun. Daha sonra Depolama'ya tıklayın ve ekranın alt tarafındaki Önbelleği Temizle'ye dokunun.

"Samsung Galaxy Temalar Çalışmıyor" Sorunu ve Çözümü hakkında tüm sorunlarınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!