



Samsung, ISOCELL GN1 adlı yeni 50MP görüntü sensörünü duyurdu. Hem Dual Pixel hem de Tetracell teknolojilerine sahip olan ve 1.2μm boyutlu piksellerle gelen ilk model oldu. Tetracell, bu sensörün 4'te 1 bindirilmiş modda çekim yapmaya ayarlandığını ve ortaya 12.5 MP görüntüler çıkardığını ancak 2.4 μm gibi etkileyici büyüklükte piksellere sahip olduğu anlamına geliyor.

Samsung'un 50MP ISOCELL GN1 Kamera Sensörü Ne Anlama Geliyor?

Samsung'daki sensör grubunun yönetim kurulu başkan yardımcısı Yongin Park'a göre ISOCELL GN1, Samsung'un “giderek artan şekilde çeşitlilik gösteren pazar ihtiyaçlarına cevap veren yüksek performanslı görüntü sensörleri” arasında yer alıyor.

Diğer yandan Dual Pixel özelliğinde her pikselin iki fotodiyotu vardır ve odaklama için kullanılmalarına olanak verir; tıpkı ultra yüksek çözünürlüklü piksel bindirme yapan sensörler ortaya çıkmadan önce olduğu gibi. Samsung bu özelliği kullanıyor ve 100MP fotoğraflar çekmek için her bir fotodiyottan kendi başına bilgi alabilen bir algoritma geliştirdi. Kesinlikle geleneksel bir 100MP sensörden daha fazla enterpolasyon içeriyor olsa da, bu sensörler ayrıntı seviyesi kritik olduğunda kullanışlı olacak.

Samsung ayrıca ISOCELL GN1'e Smart-ISO, gerçek zamanlı HDR ve EIS de ekledi ve sensör 30 fps video kaydında 8K'yı destekliyor.





Kitlesel üretim çoktan başladı ve her an bu sensörle gelen akıllı telefonlar görmeye başlamalıyız.

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