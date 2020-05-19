



WhatsApp sohbetlerinizde paylaşılan her bir fotoğraf ve video otomatik olarak telefonunuzun galerisine kaydedilir ve bu durum uzun vadede depolama alanınızı doldurabilir. WhatsApp'ta sizinle paylaşılan fotoğraf ve videoların telefonunuzun galerisine kaydolmasını durdurabilirsiniz.

WhatsApp Fotoğraf ve Videoları Galeriye Kaydolmasın

WhatsApp ayarları aracılığıyla yapılan bu prosedür çok basittir:

WhatsApp uygulamasını açın;

Üst üste gelen üç nokta şeklindeki menü düğmesine basın;

Ardından “Ayarlar” öğesine dokunun;

Buradan Sohbetler'e girin.

Buradan “Medya Görünürlüğü”nü bulun;

Yanındaki düğmeye basarak WhatsApp fotoğraf ve videolarının galerinizde görünmesini engelleyin.

Dahili belleğe erişmek için kaynak gezgini aracını kullandığınız biraz daha karmaşık bir seçenek daha var ancak sadece Android'de kullanılabilir. Yukarıdaki adımlar işe yaramıyorsa tercih edilmelidir ancak bu prosedürün bir avantajı daha vardır: Daha önce teslim edilenler de dahil tüm multimedya dosyalarını gizlemenizi sağlar.





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