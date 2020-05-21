En İyi iPhone SE (2020) Şarj Kılıfları





iPhone SE'nin kısa pil ömrüne çözüm sunmak için, hem iPhone SE pil ömrünü uzatacak hem de yeni iPhone'unuz için koruma sağlayacak batarya kılıfları kullanabilirsiniz. Seçebileceğiniz iPhone SE 2020 şarj kılıflarının bir listesini hazırladık.

Apple Smart Battery Case

Bu şarj kılıfı orijinal olarak iPhone 7 için yapılmış ve bu nedenle maalesef kablosuz şarjı desteklemediğini belirtmek önemli. Apple, kılıfın iPhone SE 2020 ile uyumlu olduğunu resmi olarak söylemiyor, ancak insanlar bunu test etti ve hem iPhone SE 2020 hem de iPhone 8 ile çalışıyor. Fiyat 99$ (729 TL)

Mophie Juice iPhone SE (2020) Şarj Kılıfı

Mophie resmi olarak bu pil kutusunun yeni iPhone SE 2020 ile uyumlu olduğunu söylemiyor, ancak iPhone 7 için üretildi, iPhone 8 ile çalışıyor ve iPhone SE 2020'nin ölçüleri iPhone 8'inki ile aynı. Best Buy ise iPhone SE 2020 ile uyumlu olduğunu söylüyor.

Moment iPhone SE 2020 Şarj Kılıfı

Bu şarj kılıfında ayrıca ayrı olarak satılan ve akıllı telefon fotoğrafçılığını ve film yapımını iyileştiren Moment’in geniş M serisi lenslerinden birini takma imkanınız var. Moment’in ömür boyu garantisi kapsamında olan bu batarya kılıfı, iPhone SE'niz için 3.800 mAh ek şarj sağlayarak %90 daha fazla pil ömrü sunuyor. Şu anda 39,99 dolara satılıyor, orijinal fiyatı 89,99 dolar.





MJOOSE iPhone SE 2020 Şarj Kılıfı ve Telefon Sinyal Güçlendirici

Bu pil kılıfı sadece yarım saat içinde %50'ye kadar şarj sağlayan hızlı şarj olanağı da sunuyor. Tasarım daha bir sağlam tarafta. Bu kılıfla ilgili harika olan bir başka şey, zayıf 4G veya LTE kapsama alanına sahip olanlar için sinyal güçlendirici sunmasıdır.

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