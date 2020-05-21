



Apple, COVID-19 sonrası dünyamızı ilgilendiren sorunlara daha çok odaklandığı bir iOS 13.5 ve iPadOS 13.5 sürümü hazırladı. Bunların başında şimdi maske takanlar için Face ID'li cihazlarda basitleştirilmiş bir kilit açma işlevi sunulması var.

iOS 13.5 COVID-19'a Özel İşlevlerle Geldi

Yeni sistemde, otomatik olarak bir yüz maskesi taktığınız algılandığında şifre alanı gösteriliyor, böylece doğrudan şifreyi girebiliyorsunuz ve Face ID'yi atlayabiliyorsunuz. Bu işlev cihazın kilidini açmanın yanında ayrıca ödemeler gibi uygulamalarda da çalışıyor.

İlgili diğer COVID-19 özelliği, COVID-19 temas izleme uygulamalarını desteklemek için sunulan Exposure Notification API'dır. Bu API halk sağlığı yetkililerinden sunuldu ve Google ile beraber geliştirildi.

Bu özellik bir uygulama değildir, başkalarının da bu özellikten yararlanmasını sağlayan bir API'dır ve bu işleve sahip uygulamalar yapılmasını sağlar. Her temas izleme uygulaması bu API'ı kullanmadığından bunlar Apple ve Google'ın güvenlik ve gizlilik özelliklerinden yararlanamıyor. O nedenle diğer uygulamaları dikkatle yüklemekte yarar var.

Apple ayrıca, Grup FaceTime çağrıları sırasında çoklu görüşmede konuşana odaklanma özelliğinin çalışma şeklini de değiştiriyor. Şu anda, bir Grup FaceTime çağrısında, konuşmakta olan kişinin kutusu otomatik olarak büyür, ancak bu güncellemeyle artık tüm kutuların aynı boyutta kalması için bu özelliği devre dışı bırakmayı seçebiliyorsunuz.





Apple ayrıca, acil durum araması yaptığınızda Tıbbi Kimliğinizdeki sağlık ve diğer önemli bilgileri acil servislerle otomatik olarak paylaşma seçeneği de ekledi (yalnızca ABD).

Güncelleme ayrıca, bazı web sitelerinden video oynatırken siyah ekran alma gibi bazı hata düzeltmeleri de içerir.

13.5 artık tüm uyumlu iPhone, iPad ve iPod touch modellerine indirilebilir.

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