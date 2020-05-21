Twitter'dan Video İndirmek (iPhone, iPad, Android)





Cep telefonunuza Twitter'dan videolar indirebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı aşağıda açıkladık.

Android'de Twitter'dan Video İndirmek

Twitter videolarını Android'e indirmek çok basittir. Esasen iki yöntem vardır. Birincisi herhangi bir uygulamanın yüklenmesini gerektirmez, ancak PC için kullanılan yöntemi izler. Yani videoyu indirmek için online bir servis kullanılır:

Tarayıcınızda Twitter sitesini açın, ilgilendiğiniz tweet'i bulun, “Video adresini kopyala” öğesi görünene kadar videoya uzunca basın.

Bağlantı kopyalandıktan sonra, aşağıdaki sitelerden birine giderek ve bağlantıyı kutuya yapıştırarak Twitter videosunu Android cihazınıza indirebilirsiniz: https://twdownloader.net/ https://www.downloadtwittervideo.com/tr/



İkinci yöntem için, bu adresteki Google mağazasında ücretsiz olan Download Twitter Videos uygulamasını yükleyin. Uygulama yüklendikten sonra kullanımı çok basittir, resmi twitter uygulamasını açın, ilginizi çeken tweet'e gidin ve paylaş düğmesine basın, öğeyi seçin.





Tweet'i şununla paylaş… seçeneğini seçip Download Twitter Videos'u seçin.

Öte yandan, Gif'leri indirmek istiyorsanız, prosedür benzerdir, ancak Tweet2gif uygulamasını kullanmak daha iyidir, bu da Play Store'da ücretsizdir.

Twitter Videosunu iPhone ve iPad'e İndirmek

Twitter'dan video indirmek bile basittir, uygun bir şekilde entegre edilmiş bir indirme yöneticisi sunan ücretsiz bir tarayıcı olan Total files uygulamasını yüklemeniz yeterlidir. Bu tarayıcı, Twitter da dahil olmak üzere her web sayfasında bulunan videoları indirebilir.

Kullanımı çok basit, kurulumdan sonra, Twitter'a gidin, ilgilendiğiniz içeriği bulun, "Bu içeriği indirmek istiyor musunuz?" mesajına onay verin ve indirilecek videonuzun adını girin.

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