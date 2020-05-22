iOS: Ekran Kontrastını Artırma ve Şeffaflığı Azaltma





iPhone ve iPad'inizde bazı şeffaf seçeneklerin daha keskin şekilde gözükmesini sağlayabilirsiniz. iOS cihazının ekran kontrasını artırarak ve şeffaflığı azaltarak ana ekranda uygulamalar arasında gezinme esnasında düğme hareketlerinin belirginliğini azaltabilirsiniz. Bu işlemler cihazınızın ekranını daha net olmasını ve göz yoran hareketlerin ekranda gözükmemesini sağlar. iOS'te ekran kontrastını artırma ve şeffaflığı azaltma işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

Ekran Kontrastını Artırma ve Şeffaflığı Azaltma

iOS'te ekran kontrastını artırmak için ilk olarak telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin ve buradaki seçeneklerden Erişilebilirlik'e dokunun. Erişilebilirlik seçeneklerinde yer alan Ekran ve Metin'e tıklayarak Kontrastı Artır düğmesini etkin hale getirin.

Cihazınızda hareketi azaltmak için ise Ayarlar > Erişilebilirlik adımını takip edin. Erişilebilirlik ekranındaki Hareket başlığına dokunarak Hareketi Azalt seçeneğini aktif hale getirin. Böylece uygulama simgelerinizin arkasında arkaplanınızın hareket etmediğini göreceksiniz.

Son olarak cihazınızın şeffaflığını azaltmak için de yine telefonunuzun Erişilebilirlik ayarlarını açın. Ardından Ekran ve Metin Boyutu'na giderek Saydamlığı Azalt seçeneğini aktif hale getirin.





Bu işlemleri uygulayarak cihazınızdaki seçeneklerin daha net olmasını ve düğme eylemlerinin belirginliğinin azalmasını sağlayabiliriz. iOS hakkında buna benzer diğer ipuçlarından yararlanmak için, hazırladığımız tüm rehberlere buraya tıklayarak hızlıca erişebilirsiniz.

iOS'te Ekran Kontrastını Artırma ve Şeffaflığı Azaltmak hakkında tüm sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Ayrıca güncel teknoloji haberlerinden Facebook sayfamızı takip ederek anında haberdar olabilirsiniz.