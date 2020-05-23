



COVID-19 salgını sonrasında evlerine kapanan insanların eğitimlerine ve çalışmalarına devam etmesini sağlamak için son zamanlarda video görüşme uygulamalarına yöneniliyor. Bir hafta önce belirttiğimiz gibi Facebook bu amaçla Messenger Rooms'u başlattı.

Facebook'un uygulamalarından biri olan Instagram, dün Twitter'da duyurulduğu gibi şimdi 50 kişiye kadar Messenger Rooms'u destekliyor.

Instagram ile 50 Kişiye Kadar Video Görüşme Özelliği

Instagram'da arkadaşlarınızla görüntülü sohbet başlatmak için mesajlarınızı açmanız, aşağıdaki videoda gösterilen video sohbet simgesine dokunmanız ve ardından yeni "Oda Oluştur" seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Oradan hangi arkadaşlarınıza davet göndereceğinizi seçebilir, ardından odanızın bağlantısını kopyalayabilir ve daha fazla kişiyle paylaşabilir veya yeni odanıza katılıp partiyi başlatabilirsiniz.

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️



Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt — Instagram (@instagram) May 21, 2020

Instagram uygulamasından yapılan tüm ön işlemlere rağmen, görüntülü sohbet Facebook Messenger uygulamasında gerçekleşir.





Bu haftanın başlarında Instagram, belirli hesapların geleneksel makaleler yayınlamasına izin veren başka bir yeni özellik olan Guides'ı da tanıttı. Platformdaki ilk Guides paylaşımı, kullanıcıların genel refahıyla ilgili konularda yardımcı olması için oluşturuldu. Örneğin, Amerikan İntiharı Önleme Vakfı'nın Instagram hesabında biri "Akıl Sağlığı ve COVID-19" olmak üzere iki zihinsel sağlık Kılavuzu bulunuyor.

Bundan önce, Nisan ayı ortalarında Instagram, pandemi sırasında küçük işletmelerin hesaplarının daha kolay keşfedilmesini desteklemek için adımlar attı.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum