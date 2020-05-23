



Spotify, akıllı telefonunuzla istediğiniz yerde müzik akışı yapmanızı sağlayan ücretsiz bir hizmettir, peki Spotify ne kadar veri harcar? Akıllı telefondan Spotify'da müzik dinlemek bir süredir ücretsiz hale geldi, ancak Spotify size en sevdiğiniz müziği aktarırken kaç megabayt / veri trafiği kullandığını söylemez. Öyleyse ayda kaç megabayt Spotify verisini tükettiğinizi öğrenmenize yardımcı olalım.

Spotify Ne Kadar Veri Tüketir?

Türkiye gibi birçok gelişmekte olan ülkede maalesef telefon şirketleri, MB ve internet taraması açısından çok “kısıtlı” tarife planlarına sahipler, bu yüzden kimi zaman çok dikkatli olmanız gerekir. Spotify'ı çok sık kullanırsanız aylık veya haftalık GB planınızı aşabilir ve ağır bir telefon faturası ile karşılaşabilirsiniz.

Bazı testlere göre, Spotify müzik akışı hizmetinin gerçek veri tüketiminin ne olduğunu netleştirmek mümkün oldu.

Spotify ile dakikadaki veri tüketimi (seçilen ses kalitesine bağlı olarak) değişir:





(Düşük) 96 kbps kalite -> 0,72 MB / dakika

(Orta) 160 kbps kalite -> 1,2 MB / dakika

(Yüksek) 320 kbps kalite -> 2,4 MB / dakika

Gelişmiş bir ülkede ortalama aylık Spotify tüketimi:

96 kbps ile 1 saatte 43 MB, ayda 1,34 GB

160 kbps ile 1 saatte 72 MB, ayda 2,23 GB

320 kbps ile 1 saatte 144 MB, ayda 4,46 GB

Pratikte, Spotify'ı yalnızca mobil internetinizle kullanarak ayda yalnızca 2 GB paketiniz olsa bile herhangi bir sorun yaşamamanız gerekiyor. Tabii buna minimal tarayıcı kullanımı ve video izlemeyi dahil ediyoruz.

Neyse ki Spotify mobil cihazlarda müzik dinleme için kullanılan bağlantıya (mobil veya kablosuz) bağlı olarak şarkıları varsayılan bir kalitede açma olanağı sunar. Bunu Ayarlar üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum