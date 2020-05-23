



Birçok şarkıcı Spotify'ı hayranlarının müziklerini dinleyebileceği bir platform olarak görüyor, ancak bu günlerde bundan çok daha fazlası yapılıyor. Örneğin, çalma listeleri oluşturmak ve hayranlarınızın hangi şarkıları ve sanatçıları dinlemeyi sevdiğinizi bilmelerini sağlamak gibi. Ancak Spotify'da gizlilik ayarları da önemli bir mesele.

Spotify'da Gizlilik Seçenekleri

Haftalık Keşif takipçilerinizle paylaşmak için yeni şarkılar bulmanıza olanak tanır. Platform, zaman zaman konser takviminizi güncellemek için de kullanılabilir.

Yine de unutulmaması gereken önemli bir şey Spotify'daki verilerinizi korumanın önemidir. Günümüzde insanlar etkinliklerinin görülmesini engellemek isteyebiliyor. Çünkü bazen belirli bir kullanıcının hakkınızda bilgi almasını engellemek istiyorsunuz. Ne yazık ki, Spotify'da bireysel kullanıcıları engellemek veya profilinizi tamamen gizli yapmak mümkün değil.

Aşağıda bazı açılara değinilmiştir:





Spotify'ı nasıl olabildiğince gizli hale getirebilirim?

Her şeyden önce diğerleriyle paylaşılan verilerinizi sınırlayabilirsiniz:

PC veya mobil telefonda Spotify'a erişin ve gerekirse hesabınıza giriş yapın.

Ayarlar'ı seçin.

"Sosyal" seçeneğine doğru hızlıca kaydırın ve griye dönüşmesi için "Yeni çalma listelerimi herkese açık yap" seçeneğine dokunun.

Bundan sonra, “Anonim olarak dinlemek için gizli bir oturum başlat” a dokunun.

Bundan sonra, mevcut oynatma listelerinizi de gizleyebilirsiniz:

Oynatma listelerinizden birine erişin.

Oynatma listesi sayfasında "Oynat"ın yakınındaki 3 noktaya dokunun ve "Gizli Yap" ı seçin.

Gizli olmasını istediğiniz tüm çalma listeleri için talimatları tekrarlayabilirsiniz.

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