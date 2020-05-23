



Yeni Avrupa veri koruma yasasının gelişi, şirketlerin veri konusunda bizimle ilgili bildikleri ve sahip oldukları her şeyi paylaşmalarını şart koşuyor. Bu bilgileri bize sağlayan şirketler arasında Spotify da var. Hakkınızda toplanan bu verileri indirebiliriz.

Spotify'ın Sizden Topladığı Verileri Görmek ve İndirmek

Bu bilgileri indirmek için izlenmesi gereken adımları göstereceğiz. Toplanan verilerin genel hatları itibariyle çok basit olduğunu göreceksiniz ancak bu genelde şirkete göre değişken oluyor.

Her şeyden önce, şirketin web sitesine gitmeli ve kullanıcı adımız ve şifremizle giriş yapmalıyız.

Ardından Spotify profilimize erişeceğiz. Buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

İçeri girdikten sonra sol tarafta birkaç seçenek içeren bir menümüz var, gizlilik ayarlarına gidin.

gidin. Burada çıkan seçeneklerden birinin verilerinizi indirmek için olduğunu göreceksiniz.

Bir captcha doldurmanız gerekecek ve ardından şirketten size verilerinizi göstermesini isteyeceksiniz.

Spotify ardından bu talebi işleme koyacak. Genelde daha az sürmesine rağmen kanunen 30 güne kadar sürebilen bir süreçtir.

Verileri Nasıl Alacağım?

Gerekli zaman geçtikten sonra Spotify size bir e-posta gönderecek. Bu postayı gördüğümüzde profilimize erişip, gizliliğe ve veri indirme bölümüne gitmemiz gerek. Şimdi, indirme butonuna basmanız yeterlidir.

Spotify'ın sizin hakkınızda bildiği verilere dair değiştirmek istediğiniz şeyler olması durumunda bazı işlemler yapma özgürlüğüne sahipsiniz.





Hesap portalınızındaki Gizlilik bölümünde belirtilmesi gereken birkaç ayar daha var:

Facebook verileri : Spotify'ın şirketle paylaştığınız Facebook verilerini işleyip işleyemeyeceğini seçebilirsiniz. Bu ayar, hesaplarına giriş yapmak için Facebook kimlik bilgilerini kullanan kişiler için geçerlidir.

: Spotify'ın şirketle paylaştığınız Facebook verilerini işleyip işleyemeyeceğini seçebilirsiniz. Bu ayar, hesaplarına giriş yapmak için Facebook kimlik bilgilerini kullanan kişiler için geçerlidir. Uyarlanmış reklamlar: Spotify'ın ücretsiz sürümünü kullanıyorsanız, bu ayar Spotify'ın verilerinizi üçüncü taraf reklam şirketleriyle paylaşmasını önler.

Elbette, Spotify Premium'a geçerseniz uyarlanmış reklamlar için endişelenmenize gerek yoktur.

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