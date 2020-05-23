WhatsApp Web Nasıl Kullanılır: Tüm İpuçları





WhatsApp Web telefon yerine bilgisayarınızdaki klavye ve farenizi kullanarak sohbet etmenin gerçekten uygun bir yoludur. Öyleyse tüm özelliklerini açıklayalım ve WhatsApp Web'in nasıl kullanılacağına dair bilgiler verelim.

WhatsApp Web Nasıl Kullanılır?

WhatsApp Web'in yapılandırması birkaç dakika sürdüğünden son derece basittir. WhatsApp hesabınızı Web platformuyla ilişkilendirmek için:

PC'de WhatsApp Web sayfasına gidin

Akıllı telefonunuzda WhatsApp'ı açın

Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun

WhatsApp Web'e dokunun

Sağ üstteki + düğmesine basın

Şimdi PC'de açtığınız web sayfasındaki QR kodunu tarayın

Birkaç saniye sonra PC'nizde tüm sohbetlerinizin listesini göreceksiniz. Ardından telefonunuzu bir kenara bırakıp WhatsApp Web'i kullanmaya başlayabilirsiniz.

Windows ve Mac için WhatsApp'ın masaüstü sürümünü de indirebileceğinizi unutmayın. Masaüstü sürümü Web sürümüyle aynıdır; tek fark WhatsApp'ın her seferinde tarayıcıdan açılması yerine doğrudan bilgisayara yüklenmesidir. Program indirildikten sonra, tek yapmanız gereken yukarıda gösterilen yapılandırma adımlarını takip etmektir.

WhatsApp Web'in görünümü ve işlevselliği

WhatsApp Web tarafından sunulan tüm özelliklere değinirken bir de hizmetin görsel yönünü ve arayüzün organizasyonunu ele alalım.





Gördüğünüz gibi, WhatsApp Web arayüzü gerçekten basit ve temizdir. Sol tarafta, tüm konuşmalarınızı bulacaksınız. Bilgisayarınıza bağlı bir mikrofon varsa, sağ alt taraftaki mikrofon simgesine basılı tutarak sesli mesajlar da gönderebilirsiniz. PC'de sahip olduğunuz her dosyayı (resim veya belge gibi) sohbetlerinize sürükleyerek gönderebilirsiniz. Ayrıca üstte bulunan ataşın üzerine tıklayıp gönderilecek dosyayı bilgisayardan seçebilirsiniz.

Diğer WhatsApp Web İşlevleri

Profil resminizi (sol üst) tıklayarak kişisel bilgilerinizi ve profil fotoğrafınızı düzenleyebilirsiniz

Balon simgesini (her zaman sol üstte) tıklayarak yeni bir sohbet başlatabilirsiniz

Ayarlara sol üstteki 3 noktayla erişebilirsiniz, buradan engellenen kişilere de erişebilirsiniz, WhatsApp sohbetini arşivleyebilir ve dahası WhatsApp Web'den bağlantıyı kesebilirsiniz.

Bir akıllı telefondan bile diğer bilgisayarın bağlantısını kesebilirsiniz:

Akıllı telefonunuzdan WhatsApp'ı açın

Ayarlar'a Erişin

WhatsApp Web'de devam edin

Bağlantısının kesileceği cihazı seçin

Tüm cihazların bağlantısını kes'i seçin

WhatsApp Web'in nasıl kullanılacağına dair ipuçlarımızın faydalı olduğunu umarak, son olarak akıllı telefona her zaman erişilmesi ve internete bağlı olması gerektiğini hatırlatalım. Artık WhatsApp Web'in nasıl çalıştığını anladığınıza göre, akıllı telefonu kullanmadan PC'den arkadaşlarınıza mesaj veya dosya gönderebilirsiniz.

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