Android Telefon Nasıl Flash Edilir?





Telefonun flaşlanması noktasında en iyi yazılımları merak ediyorsanız sizin için bir liste hazırladık. Bir Samsung telefonun nasıl flaşlanacağı veya Huawei telefonun nasıl flaşlanacağı farklıdır. Cihazınızı başarılı bir şekilde flaşlamak için aşağıda belirtilen ön adımlara ihtiyacınız var.

Ön Adımlar:

Son olarak ROM'u flash'leme aşaması gelir. Bu aşamada aşağıdaki yazılımları kullanabilirsiniz:

Odin:

Muhtemelen bulabileceğiniz en iyi flash aracıdır. Root sonucu tuğlaya dönen Samsung telefonunuzu nasıl flaş edeceğinizi arıyorsanız, bu uygulama birebirdir. Uygulama başlangıçta şirketin servis merkezinde kullanılmak üzere yapıldı, ancak halka sızdırıldı ve birçok kişi tarafından telefonlarını flaş etmek için kullanılıyor. Samsung'un Kies adlı kendi aracı olmasına rağmen, Odin çok daha iyi ve bugün en popüler araç olarak bilinir.

Emma Flash Tool:

Emma, ​​Sony Xperia cihazları için sunulan bir flash aracıdır. Bu uygulama ile resmi stok ROM'unuzu dahi geri yükleyebilirsiniz. Bu aracı kullanmadan önce, cihazınızın önyükleyicisinin (bootloader) kilidinin açılması gerekir.





Miracle Box:

Miracle Box bir flash aracından daha fazlası olduğu için bu adı almıştır. Bu uygulama Spreadtrum, Mediatek ve Qualcomm gibi birden fazla yonga setinin bootloader'ını açmak ve flash'lemek için kullanılabilir. Bu uygulama ağırlıklı olarak Çinli markalar içindir.

SP Flash Tool:

Bu araç, herhangi bir Mediatek Android telefonda stok ROM ve custom recovery flash işlemine yardımcı olur. Tuğlaya dönmüş bir MediaTek Android telefonunun düzeltilmesinde çok yararlıdır. Listede Tecno, Gionee (Reeder), Opsson, Infinix ve Innjoo gibi markalar var. MediaTek cihazınız önyükleme işlemini tamamlayamıyorsa, bu uygulamayı kullanırsınız.

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