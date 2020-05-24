



Özel ROM'lar ya da custom ROM'lar Android dünyasına dair en iyi şeylerden biridir. Stok ROM'unuzu atmaya ve gelişmiş pil ömrü, daha iyi performans ve en son Android sürümlerine güncellemeyi sağlayan özel bir ROM yüklemenin avantajları çoktur. Hazırsanız, aşağıda bir rehber hazırladık. Devam etmeden önce verilerinizi yedekleyin. Custom ROM'un ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bunun için de bir kılavuzumuz var.

Android Telefona Custom ROM Yüklemek

Bu kılavuzda ihtiyacınız olacaklar:

Kilitsiz önyükleyici / bootloader

Custom recovery

Android cihaz

GApps

Custom ROM

1. Adım: ROM İndirin

XDA Forum gibi web sitelerini kullanarak cihazınız için uygun bir ROM bulun. Cihazınız için doğru olan ROM'u bulduğunuza dair emin olduktan sonra ROM'un boyutu 500 MB'dan 1.5 GB'a kadar değişen .ZIP dosyası formatında olacak.

Dosyayı dışarı çıkarmayın! Ardından ilgili GApp'leri bulun. Örneğin, Android 10 üzerinde çalışan bir ROM yüklüyorsanız, 10 için sunulan GApps paketini indirmelisiniz. ROM ve GApp'lerinizi SD kartınıza, dahili depolama biriminize veya flash sürücünüze kaydedin.

2. Adım: Cihazı Recovery'ye Başlatın

Recovery işlemine önyükleme yapmak için cihazı uygun tuşlara basarak recovery moduna alın. Hangi düğmelere basacağınızı bilmiyorsanız buradaki yazımızı okuyun. Çoğu cihazda 5 saniye boyunca ses kısma + güç tuşunu basılı tutulur.





3. Adım: ROM'u Flash'leyin

Şimdi devam edin ve “Install” u seçin. ROM dosyanızı seçtikten sonra. Zip'i flash'leyerek devam edin.

4. Adım: Önbelleği Temizleyin

Yükleme tamamlandıktan sonra, önbelleğinizi temizleyin.

Bir ROM'u flaşlamanın en yaygın yolu bu olsa da, her bir cihaza özgü birçok farklı yol vardır. Bir ROM'u bilgisayarınızdan flash etmenize olanak tanıyacak en yaygın yazılım parçalarından birkaçını burada listeledik. Bunlar, stok ROM'u cihazınıza geri döndürürken kullanmak için de iyidir.

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