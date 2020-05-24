MediaTek İşlemcili Android'leri Root'lamak





MediaTek işlemcili tüm Android telefonları root'lamak için kullanılabilen evrensel adımlardan bahsedeceğiz. Adımlar elbette her cihazda işe yaramayacaktır.

Önce Evrensel Root Uygulaması Deneyin

KingRoot, KingoRoot, Vroot, ToweRoot ve Framaroot evrensel root uygulamalarıdır ve MediaTek işlemcili Android'leri root'lamak için kullanılabilir. Eğer işe yaramazsa:

1. Android Cihazınızla Uyumlu Özel Recovery Bulun

Eğer genel root işe yaramazsa geleneksel yöntemlere yönelmeniz gerek. Önce uyumlu bir custom recovery bulmalısınız. TWRP veya ClockworkMod recovery bu işe yarar.

Recovery'yi bulduktan sonra MediaTek cihazınızda root yetkisi veren uygulamayı kurmaya başlayabilirsiniz. Her recovery'yi kurmak işe yaramaz. Uyumlu recovery'yi XDA-Forums gibi sitelerde arayabilirsiniz.

2. PC ve ADB Sürücülerini Kurun

Custom recovery'yi kurmak için PC'nin cihazınızı tanıması gerek. Örneğin, MediaTek MT6750 işlemcili Android cihazlar MT67xx USB VCOM sürücülerini gerektirir:

MT65xx USB VCOM sürücüleri (İndir)

MT67xx USB VCOM sürücüleri (İndir)

ADB sürücülerini buradan indirebilirsiniz.





3. Yedek Alın ve USB Hata Ayıklamayı Açın

Normalde root veri kaybına neden olur. Tüm fotoğrafları, kişileri, videoları ve önemli belgelerinizi yedekleyin. Son olarak USB Hata Ayıklamayı açtığınızdan emin olur.

4. SP Flash Tool ile Recovery'yi Flaşlayın

Scatter dosyasına ihtiyacınız olacak. Bu dosya genelde özel recovery ile gelir ya da cihazın stok ROM'unda bulunur.

Scatter Loading File kısmında Choose'u seçin ve Android cihazımızın Scatter dosyasını seçin.

Recovery'nin adını ”img“ olarak yeniden adlandırın ve recovery/location kısmından yükleyin. Kalan sekmeleri işaretsiz bırakın.

”Download” a tıklayın.

Telefon kapalıyken USB aracılığıyla PC'ye bağlayın. Uygulama cihazı tanıyacak ve flaşı uygulayacaktır.

5. Fastboot ile Recovery'yi Kurun

“fastboot oem unlock” ve “fastboot flash recovery recovery.img“ komutlarını kullanacaksınız. recovery.img dosyasınızın adıdır.

6. SuperSU veya Magisk ile Root İzni Alın

Şimdi root uygulamasını kurmaya geldi. SuperSU ya da Magisk kullanabilirsiniz. Örneğin, Magisk kurulum dosyasını telefona kopyalamak (mümkünse SD karta) ve cihazı baştan başlatmak MediaTek'li Android telefonu root etmek için yeterlidir.

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