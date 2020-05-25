



Gmail hesabınızda yüzlerce gereksiz mailin olması sizi rahatsız ediyor olabilir. Mail adresinizi kullanarak hesap oluşturduğunuz uygulamalar ve siteler size sürekli flood mailler atıyor ve bunlar artık Gmail hesabınızda biriktiyse bunları toplu olarak silebilirsiniz. Gmail hesabındaki mailleri topluca silme işlemini gerçekleştirerek gelen kutunuzu temizleyebilirsiniz.

Android: Gmail Hesabındaki Mailleri Topluca Silme

Gmail hesabındaki maillerini topluca silmek için Google Play Store'dan "E-Mail – Lightning Fast" uygulamasını indirin. Uygulamayı buraya tıklayarak Android telefonunuza indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra açın ve uygulama ana ekranına gelecek olan izinleri onaylayın. E-Mail Lightning Fast uygulamasına gerekli izinleri verdikten sonra gelen ekranda telefonunuzda kayıtlı olan mail adresleriniz listelenecektir. Bu listeden, gelen kutusunu topluca temizlemek istediğiniz Gmail hesabınızı seçin. Ardından uygulamanın sizden istediği Mail hesabınızla ilgili izinleri okuyun ve onaylayın.





Gmail hesabınıza gelen postalar, uygulama ekranında gösterilecektir. Mailleri toplu şekilde silme işlemine başlamak için ilk olarak bu ekrandan size gelen herhangi bir mailin üzerine basılı tutun. Mail seçili hale geldikten sonra beliren mavi paneldeki iki tik işaretine dokunun. İlk etapta 46 tane mail seçilecektir. Daha sonra "Mesaj kutusundaki tüm mesajları seç" butonuna tıklayın. Tüm mailler seçildikten sonra mavi paneldeki çöp kutusu işaretine dokunun ve işlemi onaylayın. Seçtiğiniz tüm postalar birkaç saniye içerisinde tamamen mail kutunuzdan silinecektir.

Gmail Hesabındaki Mailleri Topluca Silmek ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!