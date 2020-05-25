



iPhone'da JPG görüntüleri HEIC formatına dönüştürerek depolama alanınızda yer açabilir, JPG formatındaki görüntülerin daha düşük boyuta sıkıştırılmasını sağlayabilirsiniz. JPG görüntüleri HEIC'e dönüştürme işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

iPhone'da JPG Görüntüleri HEIC'e Dönüştürme

iPhone'da JPG görüntüler çok fazla yer kaplar. Bu yüzden bu formattaki görüntüleri HEIC'e dönüştürme işlemi depolama alanı açmanızı sağlar. Bu işleme başlamadan önce iPhone'unuzda "Kestirmeler" uygulamasının yüklü olması gerekmektedir. Uygulamayı buraya tıklayarak telefonunuza indirebilirsiniz.

Kestirmeler uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra açın ve uygulama ana ekranındaki Kısayollarım sekmesine tıklayarak Kısayol Oluştur'a dokunun. Açılan ekranda ekranın altındaki Uygulama ve İşlem Ara bölmesine hafifçe tıklayın.

Arama çubuğuna "Fotoğraf Seç" yazarak karşınıza çıkan Eylemler başlığının altındaki Fotoğraf Seç başlığına tıklayın ve ardından genişleyen panelde Birden Çok Seç seçeneğini aktif hale getirin.

Bir diğer adımda ise Kısayollar uygulamasında arama çubuğuna "Resmi Dönüştür" yazın. Eylemler başlığının altında çıkan "Görüntüyü Dönüştür" seçeneğine dokunarak işleme devam edin.

Açılan ekranda Medya sekmesindeki seçeneklerden Fotoğraflar'ı tıklayın ve HEIF'ı seçin. Meta verilerini koru seçeneğini de etkinleştirin.





Kestirmeler uygulamasının ana ekranındaki arama çubuğundan tekrar "Fotoğraf Albümüne Kaydet" yazarak arama başlatın. Karşınıza çıkan sonuçlardan Eylemler'in altındaki "Fotoğraf Albümüne Kaydet" seçeneğine dokunun. JPG'den HEIC formatına dönüştürdüğünüz fotoğrafların kaydedilmesini istediğiniz bir albümünüz varsa o albümü kaydedilenler klasörü yapabilirsiniz.

Oluşturduğunuz kısayolu "JPG to HEIC" olarak adlandırın ve "Bitti" butonuna dokunun. Bu işlemi sadece bir kere kısayol olarak kaydettiğinizde fotoğrafları istediğiniz zaman basit ve hızlı şekilde JPG formatından HEIC'e dönüştürebilirsiniz.

Kısayol oluşturma adımını geçtikten sonra oluşturduğunuz kısayolu Shortcuts uygulamasında açın. Bu kısayola dokunduğunuzda galeriniz açılacaktır. Galeride yer alan, JPG formatından dönüştürmek istediğiniz fotoğrafları seçin ve çıkan çekmecenin sağ üstündeki Tamam butonuna dokunun.

JPG formatında seçtiğiniz fotoğraflar, HEIC formatına dönüştürülürken Kestirmeler uygulamasının ana ekranında işlemin tamamlanma süresi gösterilecektir.

iPhone'da JPG Görüntüleri HEIC'e Dönüştürme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!