Android 10 Tabanlı Flyme 8.1 Güncellemesi





Meizu 2003 yılında Çin’de kurulmuş tüketici elektroniği şirketidir. Şirket ilk başlarda daha çok MP3 ve MP4 çalarlar üretirken daha sonraları akıllı telefon piyasasına giriş yapmış ve kendi iç pazarında oldukça dikkat çeken telefonlar üretmişti. Yakın zamanda ülkemize giriş yapan Meizu oldukça uygun fiyata birçok amiral gemisi sınıfına mensup telefonları ülkemizde satışa sunmuştu.

Flyme 8.1 Güncellemesi

Flyme Arayüzü

Meizu'nun uygun fiyatlı cep telefonlarının yanı sıra cep telefonlarındaki Flyme arayüzüde kullanıcısını oldukça cezbeden sade ve stabil çalışan bir arayüzdü. Şu an ülkemizde bulunan modellerinde Flyme 6 ve 7 sürümleri bulunmakta. Bu iki sürümde oldukça stabil çalışmakta. Şirket Flyme 7 ara yüzünden tam 1 sene sonra Flyme 8 ara yüzünü tanıtmış ve bu arayüzle beraber oldukça köklü değişikliklere imza atmıştı.

Flyme 7 güncellemesinden sonra tam 491 günde hazırlanan Flyme 8 arayüzü bambaşka bir deneyim vaad ediyor. Sistem arayüzü Flyme 8 ile beraber baştan aşağı yenilenmiş durumda. Şirket bu işletim sistemi arayüzün de “Alive Design” isimli bir tasarım konseptini kullanıyor. Flyme 8'in yeni tasarımı yazı tipi boyutu, harf sıklığı ve satır aralıklarının ayarlanabilmesini sağlayan yeni bir ızgara sistemiyle geliyor. Ayrıca yeni tasarım, arayüzün neredeyse her noktasına yeni efektler ekliyor. Flyme 8 ile beraber sisteme 300’den fazla yeni animasyon eklendi. Simgeler konusunda ise daha dinamik renklerin kullanıldığı yeni bir uygulama simgesi paketini de Flyme 8 ile birlikte kullanıcılarına sunmuştu. İşin birde optimizasyon kısmına geldiğimizde 263 yeni optimizasyon işleminin yapıldığı Flyme 8 ile beraber telefonun soğuk durumunda performans açısından %37’lik bir artış vaat ettiğini de ekleyelim.

Yenilenen Oyun Modu

Flyme 7’den aşina olduğumuz oyun modu ise Flyme 8 ile beraber çok daha iyileştirilmiş ve kullanımı oldukça kolaylaşmıştı. Artık bu mod ile beraber oyun esnasında küçük pencereler vasıtasıyla mesajlaşabiliyoruz.







Şirket Flyme 8 arayüzünü 2019 yılının Kasım ve Aralık aylarında Çin’de ki kullanıcılarıyla buluşturmuştu. Fakat o tarihten günümüze kadar henüz Global kanadında pek bir hareketlilik olmadı. 8 Mayıs’ta Çin’de Meizu 17 serisinin tanıtım lansmanı oldukça dolu geçti. Bizleri en çok heyecanlandıran kısmı 16s Pro, 16s, 16T, 16th Plus, 16th, 16Xs, 16, Note 9, Note 8 son olarak da Meizu X8'in Android 10 güncellemesinin adaptasyon sürecinin başladığı ile ilgili kısımdı.

Android 10 Tabanlı Flyme 8.1 Güncellemesi

Şimdilik sadece Çin için hazırlanan bu sürümün Global’e ne zaman geleceği bilinmemekte. Fakat Global kanadında da çalışmaların başladığını görmekteyiz. Ülkemizde Flyme 8 serisinin yerelleştirmesini yapmaktayım. Bu yerelleştirmeler esnasında Meizu 17’nin fabrika yazılımını incelerken önemli kısımlara artık Türkçe gibi dillerin eklendiğini fark ettim. Bu yakın bir gelecekte şirketin Global kanadında bir atağa geçeceğinin işareti. Aynı zamanda sızdırılan bir habere göre Meizu yakın bir tarihte tekrar Avrupa’da bir ülkede mağaza açacağı söylentileri var. Şimdilik net bir gelişme yok fakat geçte olsa Global kanadında bir güncelleme dalgası mutlaka olacaktır. Bu Android 10 tabanlı Flyme 8.1 sürümüyle başlayabilir.



Android 10 tabanlı Flyme 8.1 sürümünü yukarıda bahsetmiş olduğum modeller için hazırlamakta. Peki Flyme 8.1 bizlere neler vaat ediyor?







Küçük Pencere Modu 2.1

Oldukça kullanışlı olan bu özellikle desteklenen uygulamaları küçük pencereler şeklinde açmamız mümkün. Flyme 8.0 ile gelen bu özellik 8.1 sürümüyle daha kullanışlı hale getirilmiş durumda.

One Mind 4.0

Meizu’nun geliştirmiş olduğu yapay zekâ uygulaması sayesinde sistemin güç tüketimi, arka planda çalışan uygulamalar, disk okuma yazma vb. özelliklerde OneMind 3.5 ile kıyaslandığında %30 oranında bir performans artışı vaat etmekte.

Gece Modu

Flyme işletim sisteminin kendine has bir gece modu özelliği vardı. Fakat bu özelliği Android 10’a adapte etmek pekte kolay olmadı. Android 10 ile beraber sisteme Dark mod’un entegre edildiğini görmekteyiz. Bu yeni gece moduyla arayüzün daha koyu bir hal aldığını görmekteyiz.

Yeni Dinamik Duvar Kağıtları

Meizu Flyme 8.1 güncellemesiyle sisteme 3 yeni duvarkağıdınıda entegre etmiş durumda.

Arka planda ise birçok optimizasyonun yapıldığı aşikâr.

Diğer yapılan değişiklikler ise daha çok Çin bölgesine yönelik.

Flyme 8.1 güncellemesi bugün yayınlanan güncelleme ile şimdilik sadece Çin için kullanılabilir durumda. Bugün yayınlanan güncelleme ne yazıkki android sürüm yükseltmesi içermiyor. Fakat ilerleyen dönemde Android 10 tabanlı Flyme 8.1 güncellemesinin kapalı beta kayıtlarının başlaması beklenmekte.

Meizu tanıtmış olduğu 17 serisi ile beraber artık Android sürüm yükseltmesi vermiyor algısını da ortadan kaldırmış durumda. Gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz.