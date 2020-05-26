



Meizu kullanıcılarının en çok dert yandığı konulardan biriside ne yazık ki sosyal medya uygulamaları, e-posta uygulamalarından bildirim gelmemesiydi. Bu konuyla ilgili bir çözüm yöntemi mevcut. Meizu'da Bildirim Sorunu ve Çözümü rehberimizdeki adımları takip ederek bu sorunu çözebilirsiniz.

Öncelikle Google Play Store'dan QuickShortcutMaker isimli uygulamayı indiriyoruz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sika524.android.quickshortcut&hl=tr

Uygulamaya giriyoruz. Input Keyword yazan yere "pil optimizasyon yazıyoruz"

Karşımıza gelen bu menüde Ayarlar yazan "com.android.settings" tıklıyoruz.

Meizu'da Bildirim Sorunu ve Çözümü

Daha sonra karşımıza gelen bu menüdende üzerini kırmızıyla işaretlediğimi seçiyoruz.

Karşımıza gelen bu yeni menüde "TRY" butonuna tıklıyoruz.

Sol üstteki üç noktaya tıklıyoruz. Buradan karşımıza gelecek olan menüde pil optimizasyonuna tıklıyoruz.

Güvenlik uygulamasını buluyoruz.

Uygulamanın üzerine tıklıyoruz karşımıza yeni bir menü açılacak buradan "Optimize Etme" seçiyoruz. Eğer ingilizce yazıyorsa "Don't optimize" yazana tıklayınız.





Meizu'da bildirim sorunun çözümü

Şimdi telefonda yüklü gelen güvenlik uygulamasına giriyoruz. İzinler yazan yere tıklıyoruz.

Buradan uygulama bildirimleri. Ben WhatsApp'dan bildirim almak istiyorum o yüzden yaklaşanlar kısmı bende seçili.

Geri geliyoruz. Şimdi Arka plan işlemleri kısmına giriyoruz.

Buradan hangi uygulamada bildirim sorunu yaşıyorsak onu seçiyoruz. Karşımıza çıkan bu menüden "Arkaplanda çalıştırmaya izin ver"i seçiyoruz.

En son olarak uygulama izinleri'ne giriş yapıyoruz. Buradan ilgili uygulamayı seçiyoruz ve buradaki tüm izinleri veriyoruz.

Bildirim sorununu bu şekilde çözebiliyoruz. Herhangi bir problemle karşılaşırsanız forumdan bizlere ulaşabilirsiniz.