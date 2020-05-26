



OnePlus 7T geçtiğimiz günlerde OxygenOS Open Beta 3 güncellemesi ile 'gizli' 960fps ağır çekim video kayıt seçeneğini sundu. Özellik, yazılım tabanlı bir çerçeve enterpolasyon tekniğine dayanmakta, bu nedenle fotoğraf uzmanları tarafından 'gerçek' 960fps olarak kabul edilmiyor. Bununla birlikte, tüm işlem OxygenOS kamerası tarafından yapıldığından, bu özelliği teorik olarak benzer kamera sensörlerine ve dahili donanıma sahip eski OnePlus telefonlarda da etkinleştirmek mümkün. Bu mod ile bu cihazda uzun zamandır beklenen makro modunu açmak da mümkün.

OnePlus 7 Pro'da OxygenOS ile 960fps Yavaş Çekim ve Makro'yu Açmak

Görünüşe göre, OnePlus 7 Pro aslında bu özellikleri kullanabiliyor, ancak bazı gizli parametrelerle devre dışı bırakılıyor. OnePlus 7 Pro'da 960fps ağır çekim kaydını etkinleştirmek için stok kameradaki CameraInfo_0.xml ve CameraInfo_5.xml dosyaları değiştirildi ve stok kamera uygulamasına Video960FpsSizes adında 1280×720 değerine sahip yeni bir dizin eklendi. Ayarları kaydettiğinizde ve kamerayı yeniden başlattığınızda, tıpkı OnePlus 7T'de olduğu gibi ağır çekim modunda üçüncü bir 960fps seçeneği bulacaksınız.

Adımlar

Preferences Manager uygulamasını açın ve camera 0 ve camera 5 xml'lerini arayın.

Her xml için artı butonuna basın ve Video960FpsSizes adında yeni bir string ekleyin.

Değer kısmına 1280×720 yazın.

Her iki xml'yi kaydedin ve işlem bu kadar.

Makro modunu açmak

Artık CameraInfo_3.xml dosyası içindeki IsUWMacroSupported değişkeninin değerini false değerinden true değerine değiştirerek makro özelliğinin kilidini açabiliyorsunuz. 7 Pro, 7T Pro gibi, makro fotoğraflar çekmek için ultra geniş açılı kamerayı kullanırken, 7 Pro'nun 7T Pro'nun sahip olduğu ek makro motorundan yoksun olduğunu belirtelim.





Bu özelliklerin kilidini açabilmek için OnePlus 7 Pro'nuza OnePlus Camera'nın en son beta sürümünü (v3.10.17 veya üstü) yüklemeniz gerek. Kamera uygulamasının beta sürümünü OxygenOS'un kararlı sürümüne manuel olarak yandan yüklemek mümkün olsa da, tam uyumluluğu sağlamak için en yeni Açık Beta'yı yüklemeniz öneriliyor. Root erişimi zorunlu bir önkoşul ve kullanıcılar yukarıda belirtilen değişiklikleri gerçekleştirmek için Preferences Manager gibi uygulamaları kullanabilirler:

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