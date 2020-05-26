



Akıllı telefon üreticileri günümüzde cihazlarında yerleşik hoparlörlerin performansını artırmak için bir tür dijital ses optimizasyonu sunma eğilimindeler. Örneğin OnePlus, OnePlus 6T'nin çıkışına kadar Dirac Research ile işbirliği yaptı, ancak OnePlus 7 serisinden bu yana Dolby Atmos'a geçti. Bu teknolojilerin ve çözümlerin çoğu bellenimin içine derinlemesine yerleştirilir, bu nedenle mevcut ön ayarları değiştirmek genellikle root erişimi gerektirir. Bununla birlikte bir XDA üyesi OnePlus 7 Pro'daki Dolby Atmos Settings'i daha özellikli bir ekolayzır haline getiren basit bir numara keşfetti (root erişimi gerektirmiyor). OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'da yöntemi herhangi bir sorun olmadan test ettik ve bu numara, normal OnePlus 7 ve OnePlus 7T serisi telefonlarla da mümkün görünüyor.

OnePlus 8, OnePlus 7T ve OnePlus 7'de Tüm Dolby Atmos Ayarlarını Açmak

Deneyimli OxygenOS kullanıcıları, OnePlus'ın bu telefonlarda Dolby Atmos ekolayzır ön ayarlarında yalnızca üç “senaryoya dayalı geliştirme”, yani “Dinamik”, “Film” ve “Müzik” sunduğunu bilir. Yerleşik ön ayarlar bir sistem uygulaması olan com.oneplus.sound.tuner paketinde saklı. Tek yapmanız gereken paketi kaldırmak ve ardından telefonunuzun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için uyumlu bir kontrolcü uygulaması yüklemek. Adımlar aşağıda listelenmiştir:

Bu kılavuzu izleyerek ADB kabuk erişimini ayarlayın.

OnePlus telefonunuzda USB hata ayıklamayı açın ve PC'nize bağlayın.

Aşağıdaki ADB komutunu yürütün: adb shell pm uninstall –user 0 com.oneplus.sound.tuner

Bu işlem stok ön ayarları birincil kullanıcı profilinden kaldıracaktır. Şimdi bu bağlantıyı kullanarak Razer Phone'un Android ürün yazılımından alınan Dolby Atmos Equalizer'ı indirebilirsiniz.

Tipik üçüncü taraf ses modlarının aksine, yeni ekolayzer OxygenOS ürün yazılımı ile sorunsuz şekilde bütünleşir. Bu ADB komutunu kullanarak eski ön ayarlarınızı geri yükleyebilirsiniz:





adb shell cmd package install-existing com.oneplus.sound.tuner

Olası çakışmaları önlemek için diğer Dolby Atmos uygulamalarını önceden kaldırmayı unutmayın.

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