



OnePlus telefonda USB hata ayıklamayı etkinleştirmenin herhangi bir yolu var mı merak edenler için bu makaleyi hazırladık. Bilgisayarınız telefonu bir USB cihazı olarak tanımıyor ya da telefona bağlanmaya çalıştığınızda PC'niz telefonu taşınabilir bir medya oynatıcı olarak görüyorsa bu adıma ihtiyacınız var.

OnePlus Telefonda USB Hata Ayıklamayı Açmak

USB Hata Ayıklama modu, Android cihaz ile bilgisayar arasında veri aktarılmasını, uygulama yüklenmesini, sistem günlüğünün okunmasını vb. işlemlere izin veren bir özelliktir. Akıllı telefonunuz üzerinde mutlak kontrol sağlar. OnePlus telefonunuzu daha iyi yönetmek için bazı üçüncü taraf araçları kullanabilirsiniz (örneğin, Syncios OnePlus Transfer gibi). Bu araçlar telefonunuza zarar vermez, ancak kullanmaya gerek olmadığında kapatmanızı öneririz. Aşağıdaki adımlarda OnePlus'da USB hata ayıklama modunun nasıl etkinleştirileceği gösterildi.

Adım 1 OnePlus telefonunuzun ekran kilidini açın ve Ayarlar'a gidin.

Adım 2 Ayarlar altında aşağı kaydırın ve Telefon Hakkında'yı açın.

Adım 3 Yapı Numarası'nı bulun ve üzerine 7 kez dokunun.

Ekranınızda "artık geliştiricisiniz" mesajını göreceksiniz. OnePlus telefonunuzda geliştirici seçeneğini başarıyla etkinleştirdiniz.





Adım 4 Ayarlar> Sistem'e geri dönün, aşağı kaydırın ve Geliştirici seçeneklerine dokunun.

Adım 5 Geliştirici seçenekleri altında, USB hata ayıklama üzerine dokunun. "USB hata ayıklamasına izin verilsin mi?" bildirimini görürsünüz, "Tamam" ı seçin.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum