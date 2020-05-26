



Xiaomi 20 Mayıs tarihinde yapmış olduğu lansman ile beraber uzunca bir süredir geliştirmiş olduğu işletim sistemi arayüzü olan MIUI 12'yi tanıtmıştı. Bu tanıtımdan kısa bir süre sonra ilk MIUI 12 stabil güncellemesini dağıtmaya başladı. Henüz daha Global için beta süreci yeni başlamışken gelen bu stabil güncellemesi kullanıcıları oldukça şaşırtırken bir o kadar da sevindirdi. Normal takvime göre Haziran ayının sonuna kadar gelmesi beklenen güncelleme beklenenden erken bir sürede yayınlanmış oldu. Xiaomi bu yeni MIUI arayüzüyle beraber oldukça köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Xiaomi Mi 9T MIUI 12 Güncellemesi Yayınlandı

Yenilenen Kontrol Merkezi

MIUI 12 ile beraber göze çarpan en büyük yeniliklerden biriside kontrol merkezi oldu. Bu tasarım biraz iOS'u andırmakta. Görüntüde de göreceğiniz gibi butonlar biraz daha büyütülmüş, sim kart seçimi, mobil veri, bluetooth ve wi-fi gibi kısayollara erişim daha kolay hale gelmiş durumda. Uygulama çekmecesini sağ üst köşeden çekip açabiliyoruz. Buradaki simgelerin ise animasyonlu bir şekilde olduğunu görmekteyiz.

Yeni dinamik duvar kağıtları

MIUI 12'deki heyecan verici yeni bir ise canlı duvar kağıtları. Dinamik duvar kağıtları, Mars ve dünya seçenekleri ile gelmekte ve ikisi arasında seçim yapabilirsiniz. Ekranı her uyandırdığınızda karşınıza gelen gezegenin dönen bir animasyonu sizleri karşılayacak. Oldukça hoş olan bu yeni duvarkağıtları kullanıcılarında beğenisini kazanmış durumda.

Uygulama çekmecesi

MIUI kullanıcıların sürekli eleştirdiği bir nokta vardı. Arayüz bir uygulama çekmecesine sahip değildi. Yenilenen MIUI arayüzüyle beraber artık uygulama çekmecesi özelliği de beraberinde gelmekte.





Yenilenen sistem animasyonları

MIUI 12 ile beraber sistem animasyonlarının baştan aşağı yenilendiniğini görmekteyiz. Bu yeni animasyonlar sistem performansını etkilemiyor ve oldukça stabil çalışıyor. Yenilenen sistem animasyonları kullanıcılarınında beğenisini kazanmış durumda.

https://twitter.com/i/status/1262717425683804160

Dark Mod 2.0

Yenilenen MIUI arayüzüyle beraber gece modu yani dark mod'unda güncellendiğini görmekteyiz. Bu yeni güncellemeyle beraber akıllı duvar kağıtları gece-gündüz arasında otomatik olarak kararacaklar. Yenilenen bu dark mod ile beraber yazı tipi genişliği ve kontrastta otomatik olarak ayarlanacak. Zamanlama seçeneği ise artık geri döndü.

Bu ve buna benzer birçok özelliği beraberinde getiren MIUI 12 güncellemesi Mi 9T modeli için V12.0.0.11.QFJMIXM derleme numarasıyla Hindistan bölgesinde stabil olarak artık kullanıma sunuldu.