



OnePlus 5 ve 5T, 2017'de piyasaya çıktılar ve Android 7.1 Nougat ile geldiler, şimdi Android 10 için kararlı bir güncelleme alıyorlar. Güncellemenin dağıtımı şu anda sınırlı kapsamda yürütülüyor. Öyle ki bizim elimizdeki 5T henüz güncellemeyi görmedi ancak forumda güncelleme aldığını söyleyenler var.

3 Yaşındaki OnePlus 5 ve 5T'ye Android 10 Güncellemesi

Değişikliklerden bazıları tipik Android 10 işlevlerini kapsıyor – örneğin, tam ekran hareketleri elde ediyorsunuz, ayrıca daha iyi gizlilik için konum kontrolleri geliştirilmiş.

Diğer bazı özellikler OnePlus tarafından ekleniyor. Genel kullanıcı arayüzü yeniden tasarlandı, Mesajlar uygulaması artık bir anahtar kelime filtresi kullanarak spam mesajları engellemenize izin veriyor, OnePlus ayrıca kamera EIS özelliğini iyileştirmiş. Game Space tanıtıldı ve OS güncellemesinin parçası olarak gelse de, gelecekte Play Store üzerinden güncellenebilecek.

Bu güncelleme OnePlus 5 ve 5T için muhtemelen son büyük güncelleme olduğundan bu iyi haber (şirket henüz bunu doğrulamamış olsa da).





Güncelleme 2 GB boyutuna yakın, bu yüzden kablosuzda olduğunuzdan emin olun ve aldığınızda forum sayfamızda düşüncelerinizi paylaşın.

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