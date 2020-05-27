



Cowen yatırım bankasından yeni bir rapora göre, iPhone 12 serisinin lansmanı en az iki ay ertelenecek ve Eylül ayı ortası yerine Kasım ayında gerçekleşecek. Önceki raporlar, devam eden salgın nedeniyle hem lansman hem de seri üretim zaman dilimlerinde 1 ay gecikme olduğunu tahmin etmişti.

iPhone 12 Çıkış Tarihi Netleşti

Yeni rapor ayrıca, 2020 yılının ikinci çeyreği ile geçen yılın aynı dönemine göre %13 ile daha düşük bir toplam üretim çıktısı öngörüyor (toplam 35 milyon adet). Gerçek iPhone 12 lansman tarihinden bağımsız olarak, açıklanan bir diğer nokta da her iPhone 12'nin 5G bağlantısını destekleyeceği ve daha küçük çentikli OLED panellerle birlikte geleceği oldu. 4 yeni iPhoner 12 modeli olacak. Ekran boyutları tarafında ortada iki adet 6,1 inçlik model olacak ve de 5,4 ila 6,7 ​​inç iki cihaz daha bulunacak. Tasarım açısından, iPad Pro'ya benzer bir kare kasa bekliyoruz.

İç tarafta, Apple'ın TSMC'nin 5nm sürecine dayanarak A14 yonga setini piyasaya sürmesi bekleniyor. Giriş seviyesi 5.4 inç ve 6.1 inç iPhone'lar 4GB RAM ile gelirken, premium 6.1 inç ve 6.7 inç modeller 6GB RAM ve 512GB'a kadar depolama alanına sahip olacak. Mevcut 64 GB'lık birimin yerini alan 128 GB'lik bir temel depolama seçeneğinden de bahsediliyor.





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