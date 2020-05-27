



Hiç Spotify'a kaç şarkı kaydedebileceğinizi merak ettiniz mi? Bu yazıyı okuduğunuza göre muhtemelen ettiniz. Spotify'a şarkı kaydetme sınırı yeni bir güncelleme ile değişti.

Spotify'a Şarkı Kaydetme ve İndirme Limiti Nedir?

Spotify, topluluk sayfasında bir duyuruda kütüphaneye 10.000 şarkı kaydetme sınırnın artık kaldırıldığı açıklandı. Akış hizmeti şimdi kullanıcıların Kitaplığım'da istedikleri kadar şarkı kaydetmelerini sağlayan bir güncelleme yayınlıyor. Spotify'ın "Destansı koleksiyon dostum. Kitaplığında yer kalmadı. Daha fazla kaydetmek için şarkıları veya albümleri kaldırman gerekecek" mesajı artık tutkulu müzik tutkunlarını daha fazla rahatsız etmeyecek.

Sınırsız müzik kitaplığı özelliği, 12,500'den fazla oyla Community Ideas Exchange'deki en popüler taleplerden biri oldu, bu anlamda Spotify, hayranlarını dinledi. Yeni özellik, sevilen şarkıları ve sevilen albümleri de kapsıyor, ancak bir çalma listesindeki geçerli 10.000 öge sınırını değiştirmiyor. Çevrimdışı şarkılar için de sınır aynı – kullanıcılar en fazla beş farklı cihaza 10.000 parça indirebilirler.





Kitaplığınız 10.000 şarkıyı aşarsa, artık telefonunuza indirme yapamazsınız, bu da biraz can sıkıcıdır. Yine de, müzik tutkunları artık Kitaplığım dolar diye endişe etmeden en sevdikleri albümleri ve şarkıları ekleyebilirler.

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