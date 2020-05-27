Xiaomi Redmi 10X Serisi Tanıtıldı





Xiaomi 26 Mayıs'ta Çin'de yapmış olduğu lansmanda Redmi ailesinin iki yeni üyesi olan Redmi 10X ve Redmi 10X PRO sürümlerini tanıttı. Bunların yanında birde Redmi 10X 4G versiyonu bulunmakta. Xiaomi'nin Redmi serisi orta ve düşük seviyedeki özelliklere sahip telefonları temsil etme amacıyla kurulmuştu. Bu seri kısa bir zamanda büyük bir başarı sağladı ve her yıl Redmi ailesine yeni modeller katılmaya devam ediyor.

Xiaomi Redmi 10X 5G Teknik Özellikleri

Redmi serisinin yeni üyesi Redmi 10X 5G gücünü MediaTek Dimensity 820'den alıyor. 4 adet Cortex-A76, 4 adet Cortex A-55'den oluşan bu işlemcinin grafik birimi ise Mali-G57 MP5'den oluşuyor.

Telefonun 6/8GB RAM seçeneği mevcut. 64 GB Depolamaya sahip olan versiyonunda 6GB RAM, 128/256 GB Depolama alanına sahip modelinde ise 8GB RAM bulunmakta. Telefon aynı zamanda UFS 2.1 depolama birimine sahip.

Ana kamerası 48 MP, f/1.8, 26mm (Geniş açı), 8 MP, f/2.2, 118˚ (Ultra Geniş Açı), 2 MP Makro ve 2 MP derinlik kamerası mevcut. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğüne sahip.

Telefonun 6.57 inçli 2400×1080 piksel çözünürlüğün de HDR10 desteğine sahip AMOLED bir ekran bulunmakta. Damla çentik bulunan telefonda ekrandan parmak izi özelliğide mevcut.

Telefon 22.5 W hızlı kablolu şarj ile 4520 mAh bataryaya sahip. Telefon Android 10 işletim sistemi üzerinde MIUI 11 arayüzüyle beraber gelmekte.





Redmi 10X 5G 6GB RAM 64GB Depolamaya sahip versiyonu 224 dolar, Redmi 10X 5G 8GB RAM 128GB Depolamaya sahip versiyonu ise 294 dolardan satışa sunulmuş durumda.

Redmi 10X PRO

Redmi 10X pro sürümünün ana sürümden farkı 33w hızlı şarj özelliği ve kamera farklılıklarından oluşmakta. Ön kamera 20 MP çözünürlüğünde, arka kamerada yine 48 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8MP çözünürlüğünde 30X zoom yapabilen ikinci kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto sensör bulunmakta. Ek olarak 5MP makro sensör yer almakta. Redmi 10X PRO 8 GB RAM 128 GB depolama birimine sahip modeli 322 dolardan, 8 GB RAM 256GB depolama birimine sahip versiyonu ise 364 dolardan satışa sunulmuş durumda.

Redmi 10X 4G

Redmi 10 serisinin en uygun fiyatlı versiyonu olan Redmi 10X 4G'de MediaTek Helio G85'den alıyor. 2 Adet çift çekirdekli Cortex A-75, 6 çekirdekli Cortex A55'den oluşan bu işlemcinin grafik birimi ise Mali-G52 MC2. Telefonun 4 ve 6 GB'lık versiyonları 128 GB eMMC 5.1 depolama birimiyle gelmekte.

Telefonun 6.53 inçli 1080×2340 piksel çözünürlüğünde 395 DPI IPS ekran bulunmakta. Damla çentik bulunan telefonda ekrandan parmak izi özelliğide mevcut. Telefon 18 W hızlı kablolu şarj ile 5020 mAh bataryaya sahip. Telefon Android 10 işletim sistemi üzerinde MIUI 11 arayüzüyle beraber gelmekte.

Ana kamerası 48 MP, f/1.8, 26mm (Geniş açı), 8 MP, f/2.2, 118˚ (Ultra Geniş Açı), 2 MP Makro ve 2 MP derinlik kamerası mevcut. Telefonun ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğüne sahip.

Redmi 10X 4G 4GB RAM 128GB depolama birimine sahip versiyonu 140 dolar, 6GB RAM 128GB depolama birimine sahip versiyonu ise 168 dolardan satışa sunulmuş durumda.