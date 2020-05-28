Android 11 Beta Çıkış Partisini Canlı İzleyin





Google, Android 11 Beta lansmanını 1 Haziran'a erteledi ve 3 Haziran için bir "lansman şovu" planlıyor. Geleneksel I / O etkinliği iptal edildiğinden, bu şov elbette çevrimiçi olacak.

Etkinlik için canlı yayın aşağıda, Türkiye saatiyle 18:00 itibariyle başlayacak ve bir saat sürecek. Android 11'deki yeni özelliklere ve geliştiriciler için yeniliklere odaklanılacak.

Google ayrıca Android'de temel bilgilerden (Sistem Kullanıcı Arayüzündeki Yenilikler ve İyileştirmeler) başlayarak geliştirici ve Google Play ekosistemi için birçok konuyu kapsayan 12 “aşırı değerli” konudan bahsedecek.





Google'ın nihayet bu lansman etkinliğinde Pixel 4a'yı duyurması da bekleniyordu (Pixel 3a I/O 2019'da tanıtıldı) ancak bu onaylanmadı. Pixel 4a'nın Temmuz ortasına kadar gelmesi beklenmiyor. Haziran başlarında bir lansmanla ilgili bazı söylentiler var ancak Google hiçbir zaman resmi olarak onaylamadı.