En İyi Unreal Engine 4 Oyunları (iOS, Android)





B.o.T

B.o.T'de Titanfall'a benzer bir oynanış deneyimi var. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde hedefiniz haritanın kontrolü için savaşırken düşmanlarınızın mech'lerini yok etmektir. Farklı modellerin kendi güçlü ve zayıf yönleri var ve elbette, oyun içi para birimini kullanarak bunları yükseltebilirsiniz.

Shurado

Shurado, ortaçağ Japonyası ve Dark Souls'un bir karışımı ile stilize edilmiş 1 v 1 düello oyunu. Yeraltı dünyasından çıkarken düşmanlarınızla savaşıyorsunuz ve bu da bir sürü boss mücadelesi anlamına geliyor. Kontroller çok basit görünse de, savaşa girdikten sonra oyun şaşırtıcı derecede yoğunlaşıyor.

M.A.D 8

8 sayısı, düşmanları ve güçlü boss'ları yenerken kontrol edebileceğiniz maksimum kahraman adetidir. Hepsinin en zorlu rakiplerin üstesinden gelmek için akıllıca kullanmanız gereken benzersiz yetenekleri var. Daha az zeki AI rakiplere karşı oynamaktan hoşlanmıyor musunuz? O halde gerçekten ne kadar iyi olduğunuzu görmek için 4 v 4 PvP modunu deneyin.





Hello Neighbor

Hello Neighbor benzersiz bir oyundur. Karikatür grafikleri kendisine neşeli bir hava katıyor ancak yapımcıları onu gizli bir korku oyunu olarak tanımlıyor. Ve yanlış değiller. Sizi bulmaya çalışan komşunuzun evinde gizlice dolaşmak korkutucu hissettirebilir.

Afterpulse – Elite Army

Unreal Engine 4 kullanan birçok popüler FPS var. Bu kez biraz farklı bir oyuna yer veriyoruz. Afterpulse – Elite Army biraz açık dünya biraz güzel grafik ve animasyonları kesinlikle oynanmayı hakediyor.