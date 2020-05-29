



Android'in yeni sürümlerinde her uygulama için önbellek dosyalarını ayrı ayrı silmeniz gerekir. Tüm önbelleği ise nadiren silmeniz gerekir. Çoğu durumda birkaç sorunlu uygulamanın önbelleğini temizlemek depolama veya performans sorunlarını çözebilir.

Android'de Cache (Önbellek) Temizlemek

Tek tek önbellek dosyalarını silmek için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz:

Ayarlar'ı açın ve Depolama'yı seçin.

Diğer Uygulamalar girişine dokunun. Bu sizi telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamaların bir listesine götürecektir.

Çok fazla önbellek dosyası içeren bir uygulama seçin. Sağ üstteki üç nokta menüsüne dokunabilir ve hangi uygulamaların en fazla yer kapladığını görmek için Boyuta göre sırala'yı seçebilirsiniz. Chrome'u örnek olarak kullanacağız.

Uygulamanın bilgi sayfasında Önbelleği Temizle seçeneğine dokunun.

Telefonunuzdaki herhangi bir uygulamanın önbellek dosyalarını temizlemek için tek yapmanız gereken budur. Bunun yerine Depolamayı Temizle'ye dokunursanız uygulamadaki tüm verileri kaldırırsınız.

Önbelleği Sildikten Sonra Ne Olur?

Önbellek dosyalarını temizledikten sonra, bir miktar depolama alanı kazanırsınız ve uygulama normal şekilde çalışmaya devam eder. Ancak, kullanılan tüm veriler kaybolur, bu nedenle ilk başta uygulamanın çalışması biraz daha zaman alabilir. Zamanla, uygulama kullanımınıza göre tekrar önbellek oluşturacaktır.





Önbellek dosyalarını temizlemeniz sizi tekrar uygulamalara giriş yapmaya zorlamaz. Oyun ilerlemesi, tarayıcı yer işaretleri vb. gibi verileri kaybetmezsiniz.

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