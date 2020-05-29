



Akıllı telefonlar bugün birçoklarının 90'lı ve 2000'li yılların başlarında hayalini kurduğu oyun cihazları haline dönüşmüş durumda. Artık sadece internette gezinmek, sohbet etmek ve hareket halindeyken e-posta göndermek için kullanılmıyorlar. Telefonunuzda gerçek bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Yazımızda bugün oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz Android oyunlarını listeledik. Oyunlar tablet ve telefonlarda destekleniyor.

En İyi Ücretsiz Android Oyunları

Armajet

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2 boyutlu oynanan takım tabanlı bir PvP shooter oyunudur. Armajet'te sırt çantalı, kalkanlı ve aralarından seçebileceğiniz çok sayıda silahı olan bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Oyuna alışması kolay ancak ustalaşması zor. Round'ların her biri yaklaşık 3 dakika sürüyor. Bu nedenle, nerede olursanız olsun, hızlı bir oyun keyfi yaşamanız zor olmuyor. Çapraz platform desteği olduğundan aynı karakterinizi PC'den de oynayabilirsiniz.

Dota Underlords

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İlginç bir "satranç" oyunu. DOTA kahramanlarını rastgele bir havuzdan seçerek oyuna sürüyorsunuz. Her birinin birbirleriyle sinerjisi yani kombo etkileşimleri var. Otomatik olduğundan tek yapmanız gereken genel olarak izlemektir.



Brawl Stars

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İlk çıkış yaptığı zamandan bu yana popülerliğini koruyan PvP FPS oyunu Brawl Stars, tonlarca eğlenceli karaktere ve silahlara sahip. Bunları oyunu oynayarak açabiliyorsunuz ancak para vererek açmak çok daha kolay. Farklı hedeflere sahip çeşitli oyun modları, takım ölüm maçı ve daha fazlası var. Android tablet veya telefon için en iyi ücretsiz Android oyunları arasındadır.

Oceanhorn

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Zelda serisinden açıkça ilham alan bir aksiyon RPG macera oyunudur. Oceanhorn tamamen ücretsiz değil ancak ücretsiz olarak indirebiliyor ve ilk bölümlerden bazıları oynanabiliyor. İsterseniz, bir defalık uygulama içi satın alma işlemiyle oyunun tamamını açabiliyorsunuz.

Shadowgun Legends

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Shadowgun dünyasında geçen bir FPS oyunu. Akıcı animasyonlu güzel grafikler sunar. Dokunmatik ekranda böyle bir oyun oynamak biraz zor olabilir. O nedenle kontrol cihazı kullanmanızı öneririz. Ücretsiz oyunun yer yer Destiny'ye benzediğini söyleyebiliriz.





Call of Duty: Mobile

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Son on yılın en önemli FPS franchise'larından biri olan Call of Duty, hızlı tempolu aksiyonu, son derece pürüzsüz silah kullanımı ve kesintisiz animasyonları ile Android'de fırtına estiriyor.

Vainglory

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Mobil cihazlar için hala en popüler MOBA ve tamamen dokunmatik ekranlı bir cihazda çalışacak şekilde inşa edilmiş olması büyük fark yaratıyor.

Dead by Daylight

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Şaka yok, bu konsol oyunu hem Android hem de iOS için ücretsiz olarak sunuluyor. Kaliteli, ücretsiz bir Android korku oyunu arıyorsanız indirin.

Another Eden

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Destansı hikayeye ve muhteşem animasyonlara sahip klasik bir jRPG oyunu. Geçmişe, bugüne ve geleceğe uzanan bir hikaye ve popüler Chronotrigger'a (aynı insanlar tarafından da yapılan) büyük bir saygı sunuyor.

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