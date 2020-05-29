



Google, birkaç gün içinde Android 11'in ilk herkese açık beta sürümünü kullanıma açacak ve yine de Android 10'u çalıştırmayan çok sayıda telefon var. Ancak, Huawei'in duyurusuna göre bugün iki model daha listeye eklendi. Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi, P20 Pro ve Mate 10'a gönderilmeye başlandı.

Huawei P20 Pro ve Mate 10 Android 10 EMUI 10 Güncellemesi

İkinci cihaz Kasım 2017'de çıktı ve bu noktada yaklaşık iki buçuk yaşında ve Çinli şirket tarafından unutulmadığını görmek güzel. Zira her gün bir Android cihazın iki yılın ardından yeni bir Android sürüm güncellemesi aldığını görmüyoruz.





P20 Pro güncellemesi havadan EMUI 10.0.0.161 olarak gelirken Mate 10'da EMUI 10.0.0.158 var. Her ikisi de oldukça büyük indirmeler: Mate 10 için 4.39GB, P20 Pro için 4.59GB. Her zamanki gibi yavaş yavaş yayılacak ve Türkiye'ye hemen gelmeyebilir. Halihazırda Avrupa ve Asya'dan güncellemeye dair birden fazla rapor görüyoruz.