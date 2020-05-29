



vivo, 1-2-1 dikey kurulumla sıralanan sıradışı görünümlü dört kameralı X50 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Normal Vivo X50'nin bazı erken görüntülerini ve özelliklerini gördük, ancak şimdi sızdırılmış bir sunum sayesinde Vivo X50 Pro teknik özellikler listesi de ortaya çıkıyor.

İddialı Vivo X50 Pro'nun Özellikleri ve Tasarımı

Sony IMX598 48MP ana kamerasının yanı sıra büyük ekranlı ve 90Hz yenileme hızına sahip Snapdragon 765G destekli bir telefona bakıyoruz.

Çince bile olsa özellikleri okumak oldukça kolaydır – Karşımızda Full HD+ çözünürlüklü, 8GB RAM ve 128 / 256GB depolama alanlı 6.56 inç OLED panel var. Sol üst köşedeki kamera deliğinin arkasına gizlenmiş tek selfie kamera 32MP çözünürlükte.

Arkadaki dört kamera kurulumu gerçekten ilgi çekici – ana kamera 8MP periskop telefoto özellikte, uygun portre çekimleri için 2x optik zoomlu başka bir 13MP kamera ve 8MP ultra geniş açılı bir kamera daha var.





Telefon 33W hızlı şarjı destekleyen 4.315mAh batarya ile gelecek. vivo ayrıca X50 Pro'ya şirketin kendi platformu vivo Pay gibi ödeme kanalları için NFC de sunuyor.

Bu cihazın fiyatı 3.998 CNY (560 $ / 505 €) olacak, ancak modelin 128GB veya 256GB depolama alanına sahip olup olmadığını henüz öğrenemiyoruz. Lansman 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor.