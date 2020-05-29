



Bu haftanın başlarında OnePlus 7 ve 7T modelleri için yeni bir kararlı OxygenOS güncellemesi dağıtılmaya başlanmıştı. Şimdi bu güncellemeden nasibini diğer modellerde alıyor. OnePlus 6 ve 6T modelleride bugün yeni bir güncelleme almaya başladı.

OnePlus 6 ve 6T İçin OxygenOS 10.3.4 Güncellemesi Yayınlandı

OnePlus 6 ve 6T modelleri OxygenOS 10.3.4 güncellemesiyle beraber Mayıs 2020 Android güvenlik yamasını ve Launcher yani başlatıcı uygulamasını 4.1.6 sürümüne güncelliyor. Bu güncellemenin ardından çift sim kart kullanan kullanıclar için dolaşım destekli aramadaki varsayılan ülke seçimi ile ilgili sorunlarında giderildiği güncelleme notuna eklenmiş durumda.

Güncelleme pek fazla yeni özellik içermiyor. Hindistan'daki kullanıclar için yeni bir iş-yaşam dengesi ayarı eklenmiş. Bununla birlikte bildirimlere öncelik vererek kullanıcıların zamanlarını daha etkil bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacağı söyleniyor.





Bunların dışında yeni gelen güncellemeyle birde Epic Games Store'a ait Game Space uygulaması sisteme dahil edilmiş durumda.

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