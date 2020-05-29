



Soft brick ile telefon yükleme ekranında kalırken hard brick ile cihaz asla açılmaz. Bunların çözümlerine yer verdik.

Telefonda Unbrick İşlemi Nasıl Yapılır?

Neyse ki, telefonunuzu düzgün bir şekilde yedeklediğiniz sürece brick'i düzeltmesi kolaydır. Bu adımları takip edin:

1. Verileri Silme ve Custom ROM'u Yeniden Flash'leme

Custom recovery'ye önyükleme yapın

Wipe seçeneğine gidin ve Advanced Wipe'ı seçin

Data kutusunu işaretleyin (System'ı, ART cache ve Cache'i de silebilirsiniz), ardından onaylayın.

Özel ROM'unuzu yeniden flaşlayın.

2. Xposed Uninstaller'ı ADB Push ile Kurmak

Bu sorunlarla başa çıkmanın en iyi yolu Xposed Uninstaller'dır.

Xposed Uninstaller'ı masaüstünüze indirin.

Telefonunuzu USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayın ve recovery'yi açın.

Komut istemini (Windows) veya Terminal'i (Mac) başlatın ve adb'yi yüklediğiniz dizini değiştirmek için cd komutunu kullanın.

komutunu kullanın. adb push [xposed uninstaller.zip dosyasının tam yolu] [yeni dizinin tam yolu] yazın. Mac ve Linux'ta, komuttan önce ./ ekleyin ( ./adb gibi).

ekleyin ( gibi). Dosya kopyalama bittiğinde recovery ile flash'leyin.

Recovery'de Xposed Modüllerini Devre Dışı Bırakmak

ADB push'u kullanamıyorsanız, bu çözümlerden birini deneyin.

Bu yöntem, Xposed'u recovery yoluyla devre dışı bırakmanıza olanak tanır:

Recovery'ye önyükleme yapın, ardından Advanced> Terminal command'e gidin

/Data/data/de.robv.android.xposed.installer/conf/disabled adında bir dosya oluşturun

Telefonunuzu yeniden başlatın

Bu yöntem Xposed modüllerinin başlamasını önler:

Recovery'ye girin ve File Manager'ı seçin

/Data/data/de.robv.android.xposed.installer/conf/ klasörüne gidin ve daha sonra dosya modules.list dosyasını silin.

dosyasını silin. Telefonunuzu yeniden başlatın

Bu çözümlerin hiçbiri, modüllerin sisteminizde yaptığı değişiklikleri geri almayacaktır. Bu değişiklikler telefonunuzun çalışmamasına neden olduysa, Nandroid yedeklemenizi geri yüklemeniz gerekir.

3. Nandroid Yedeğinden Geri Yükleyin

Diğer sistem modlarını silmeniz, tweak edilmiş sistem dosyası kurmanız veya yukarıdaki adımlar çalışmıyorsa aşağıdakini deneyin.





Nandroid backup'ınız olduğu ve custom recovery'ye erişebildiğiniz sürece soft brick olmuş telefonunuzu kurtarabilirsiniz:

Recovery'ye girin ve Restore 'a gidin.

'a gidin. Yedeğinizi seçin, onaylayın ve restore olmasını bekleyin.

Telefonu baştan başlatın.

Nandroid Yedeğinden Veri Kurtarmak

Uygulama ve verilerinizi işletim sistemini geri yüklemek zorunda kalmadan kurtarabilirsiniz.

Android'i açın ve Play Store'dan Titanium Backup'ı yükleyin.

Menü düğmesine dokunun ve Special Backup / Restore > Extract from Nandroid Backup'a gidin.

Listeden yedeklemenizi seçin.

Uygulamaları, verileri veya her ikisini birden seçin (veya Select All'a basın).

Geri yükleme işlemini başlatmak için yeşil onay simgesine dokunun.

4. Fabrika Image'i Flash'leyin

Bu işlemi cihazı fabrika ayarlarına çevirir. Cihazınızın fabrika image dosyasını xda-developers.com adresinden arayabilirsiniz. Popüler markaların fabrika image'leri:

Hard Brick Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Telefonu şarjda bıraktıktan sonra dahi açılmıyorsa o halde hard brick olmuş demektir. USB jig ile telefonu Download Mode'a alabilir ve stok firmware'i yükleyebilirsiniz. Bunlar internette satılıyor.

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