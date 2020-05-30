



Google’ın Android 11 yol haritası son zamanlarda her türlü engellere takılıyor. Orijinal Google I / O 12 Mayıs – 14 Mayıs etkinliği, COVID-19 nedeniyle tamamen iptal edilmişti. Şimdiyse beklenen Android 11 Beta sürümü, işletim sisteminin dördüncü Geliştirici Önizlemesi derlemesine dönüştü. 1 Haziran için planlanan çevrimiçi Android 11 lansman etkinliği önce 3 Haziran'a ertelenmişti ve son gelişme ile bu tarih de belirsiz bir süreye kadar ertelendi.

Android 11 Beta Çıkış Etkinliği Ertelendi, Sebebi Pandemi Değil

Resmi Android Developers Twitter hesabı bu son haberin paylaşıldığı yer oldu ve kararın arkasındaki nedene dair makul bir ipucu da verdi. Oakland, Los Angeles'ta binaların yakılmasına neden olan ırkçı gerginlik bu kararda rol oynuyor. Google genellikle I / O etkinliklerini Android ekosisteminin, geliştiricilerinin ve kullanıcılarının bir kutlaması olarak görür. Bu yüzden karara saygı gösterebilir.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

May 30, 2020

Umarız devam eden gecikmelerin Android 11'in final sürümüne herhangi bir etkisi olmaz. İşletim sisteminde dört gözle beklediğimiz bazı yeni özelliklere dair artık genel bir fikir oluştu. Google, temel bilgilerden (System UI'daki yenilikler ve iyileştirmeler) başlayarak geliştirici ve Google Play ekosistemini ilgilendiren birçok konuyu ele alıyor.