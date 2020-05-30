



Apple Watch'unuz, kalp atış hızınız, fiziksel aktiviteniz ve elbette kalorileriniz gibi şeyleri izleyerek sağlığınızı takip etmenize yardımcı olur.

Apple Watch ile Kalori Takibi

Apple saatinizi tüm gün giydiğinizden, günlük istatistiklerinize aslında iPhone'unuzdaki Sağlık uygulamasından erişebilirsiniz. Bu bilgilere nasıl erişeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Apple Watch'unuzla eşleştirilen iPhone'da Sağlık uygulamasını açın. Tüm istatistiklerinizin yüklendiğinden emin olun. Değilse, sağ üst köşedeki profil simgesine dokunun ve bilgilerinizi güncelleyin.

Henüz yapmadıysanız Bugün sekmesine dokunun.

Aktif Enerji (egzersiz yaparken yaktığınız kalori) ve Dinlenme Enerjisi (dinlenme sırasında yaktığınız kalori) sayılarını kontrol edin. Bunları toplarsanız her gün yakmakta olduğunuz toplam kalori miktarını elde edersiniz.

Apple'ın "Dinleniyor" veya "Etkin" ifadesiyle ne demek istediğine ilişkin kapsamlı açıklama almak için bu kategorilerden birine dokunabilirsiniz.

Son olarak, Apple Watch'unuzun bu sayıları hesaplamak için sağladığınız yaş, boy, kilo ve cinsiyet bilgilerini kullandığını belirtelim. Kişisel bilgileriniz yanlışsa, Apple Watch'unuz bu verilerin hiçbirini doğru şekilde hesaplayamaz.

Kilo, yaş, boy gibi bilgilerinizin doğru olduğundan emin olmak ya da kilonuz ya da yaşınızı değiştirmek için şu talimatları izleyin:

iPhone'unuzdan Apple Watch uygulamasını başlatın

Saatime dokunun

Ardından, Sağlık üzerine dokunun

Sonra Düzenle'ye dokunun

Apple Watch Nasıl Kalori Ölçer?

Kontrol edilmesi gereken en önemli şeylerden biri, Apple Watch'unuzdaki Bilek Algılama ayarının açık olmasıdır. Bu, Apple Watch'unuzun hareket edip etmediğinizi, ne kadar hareket edeceğinizi belirlemesine ve ardından kalori kullanımınızı hesaplamanıza yardımcı olur.





Bilek Algılamanın açık olup olmadığını iki kez kontrol etmek için iPhone'unuzdaki Apple Watch uygulamasını açın. “Saatim”e ve ardından “Parola”ya dokunun. Bilek Algılama özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Ardından, saatinizin yeterince sıkı olduğundan emin olun. Kalp atış hızı sensörünün cildinize yaslanması gereklidir. Egzersiziniz sırasında saatinizi Güç Tasarrufu Moduna almadığınızdan emin olun, aksi takdirde Kalp Atış Hızı Monitörü özelliği kapanır.

Ayrıca Apple saatinizi kalibre etmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için saatinizle ve iPhone'unuzla güzel ve açık bir günde dışarı çıkarın. Kalibrasyon işlemi sırasında mükemmel GPS sinyaline sahip olmak önemlidir.

Egzersiz uygulamasını açın ve etkinliğiniz olarak “Açık Hava Yürüyüşü” nü seçin. Daha sonra 20 dakika boyunca normal temponuzda yürüyün. Bu egzersiz, Apple Watch'unuzun hızınızı, hızlanmanızı, adım atmanızı ve böylece kalori yakımınızın hesaplamalarını yapmasına yardımcı olur.