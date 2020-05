Pil Sağlığı, iOS 11.3 ile 2018'de tanıtıldı ve kullanıcıların pillerinin sağlığını ve kapasitesini izlemesine izin verdi. Pil Sağlığı sayfasında, pilin durumunun ne kadar iyi olduğu hakkında bilgi bulabilirsiniz.

iOS Pil Sağlığı nedir ve nasıl kullanılır?

iPhone'unuzdaki Ayarlar> Pil bölümünde bulunan Pil Sağlığı bölümüne eriştiğinizde, pilinizin yeni olduğu zamana göre ne kadar şarj tutabileceğini gösteren Maksimum Kapasite adlı bir bölüm görürsünüz.

En Yüksek Performans Yeterliliği bölümü, pilinizin ağır yük altındayken iPhone'unuza, örneğin karmaşık bir oyunu başlatırken veya çalıştırırken yeterli güç sağlayıp sağlayamayacağını bildirir. Pil sağlığınız, en yüksek performansı sürdüremediği bir noktanın altına düşerse, burada bir uyarı göreceksiniz.

İyileştirilmiş Pil Şarjı nedir ve açık bırakmalı mıyım?

Bu özellik, telefonunuzu çoğu kişi gibi bir gecede şarj ediyorsanız faydalıdır. Şarj alışkanlıklarına uyum sağlar ve şarj işlemini %80 oranında durdurur. Gerisi sabahları yataktan kalkmadan hemen önce doldurulur. Bu pilin ömrünü uzatır; zira ne kadar az şarj olursa o kadar sağlıklı kalacaktır.

İyileştirilmiş Pil Şarjı şarjı varsayılan olarak etkindir ve otomatik olarak açılır ve etkin olduğunda size bir bildirim gösterir. Çoğu durumda, gecenin ortasında tam olarak dolmuş bir pile ihtiyacınız yoksa kapatmanıza gerek yoktur.

iPhone'da Pil Sağlığı nasıl iyileştirilir?

Şimdi, daha yüksek pil kapasitesi yüzdesini ve daha iyi pil sağlığını korumanıza yardımcı olacak bazı yararlı ipuçlarına geçelim. iPhone'unuzun elbet pil değişimine ihtiyaç duyacağını unutmayın. Ne yazık ki, bu ipuçları ile pil kapasitenizi geri alamazsınız.





iPhone pilinizi daha sağlıklı tutmak için aşırı sıcaktan kaçının

Apple, web sitesinde iPhone pillerinin ve genel olarak iPhone'ların en iyi performansı ideal sıcaklık olarak 0 ila 35° arasında belirtiyor. iPhone'un rahat olduğu menzil genellikle -25 ile 45°C arasındadır. 45'ten yüksek sıcaklıklar iPhone'unuzun pil sağlığı için tehlikelidir.

Bu nedenle kokteylinizi sahilde içerken iPhone'unuzu güneşte bırakmayın ve şarj ederken dikkatli olun – bazı telefon kılıfları iPhone'unuzu şarj olurken sıcak hale getirebilir. Şarj ederken iPhone'unuzun çok ısındığını düşünüyorsanız, iyi havalandırılan bir alanda kılıf olmadan şarj edin.

Ayrıca, şarj olurken iPhone'unuzu kullanmaktan kaçının, böylece oyun veya video akışında ısınmaz.

Orijinal veya MFi sertifikalı şarj cihazları kullanın

Apple, üreticilere lisans sunan MFi (Made for iPhone, Made for iPad ve Made for iPod) adlı bir programa sahiptir. Bir üretici, MFi sertifikası almak için Apple'ın uyumluluk testlerini geçmeli ve Apple'ın güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamalıdır. Bu nedenle, orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun veya iPhone'unuz için MFi sertifikalı bir şarj cihazı alın.